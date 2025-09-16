Incidente in Tanzania: Suor Nerina di Castellammare muore con altre tre consorelle

Tragedia in Tanzania: un grave incidente stradale ha causato la morte di Suor Nerina di Castellammare di Stabia e di altre tre consorelle della congregazione delle Carmelitane Missionarie. Le religiose stavano rientrando in Italia al termine della loro missione, quando lo scontro improvviso ha strappato loro la vita.

Incidente in Tanzania: cordoglio e vicinanza alle comunità religiose e locali

L’Ambasciata italiana a Dar es Salaam, in coordinamento con la Farnesina, segue da vicino la vicenda, mantenendo contatti sia con l’ordine religioso sia con le autorità locali per le necessarie formalità.

La notizia della tragedia ha suscitato profonda commozione nella diocesi di Porto-Santa Rufina, legata storicamente alla Congregazione fondata cento anni fa dalla beata Maria Crocifissa Curcio, e nella comunità di Castellammare di Stabia, città natale di Suor Nerina.

Autorità civili e religiose hanno espresso cordoglio per la perdita delle religiose e vicinanza alla Congregazione, sottolineando il contributo educativo e missionario delle Carmelitane a favore dei bambini e dei giovani più bisognosi. Il vescovo di Noto e il sindaco della città stabiese hanno rivolto preghiere e messaggi di sostegno alla suora ferita, auspicandone la pronta guarigione.

“Con profonda tristezza ho appreso la notizia della tragica scomparsa, in Tanzania, di Suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, originaria della nostra Castellammare di Stabia. Suor Maria Nerina ha perso la vita insieme ad altre tre sorelle e all’autista mentre si stavano recando in aeroporto per far rientro in Italia dopo la loro missione in Africa. Alla Congregazione delle Suore Carmelitane, alla comunità scolastica di via Cicerone e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato Suor Maria Nerina, a nome della Città di Castellammare di Stabia va il nostro pensiero in questo momento così triste“.

Incidente in Tanzania: Suor Nerina di Castellammare muore con altre tre consorelle

Il grave incidente stradale verificatosi il 15 settembre nella regione di Mwanza, nel nord-ovest della Tanzania, ha causato la morte di quattro religiose della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù. Tra le vittime vi sono Suor Lilian Gladson Kapongo, superiora generale, e Suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale, di Castellammare di Stabia. Insieme a loro hanno perso la vita Suor Damaris Matheka, consigliera provinciale, Suor Stellamaris Muthini e l’autista del veicolo.

Un’altra consorella, Suor Paulina Crisante Mipata, è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in ospedale. Le religiose stavano rientrando in Italia al termine della loro missione quando il veicolo su cui viaggiavano si è scontrato con un mezzo pesante, interrompendo tragicamente il loro viaggio.