Paura durante il concerto di Don Toliver a Manchester, dove un episodio legato alla dispersione di una sostanza ancora sconosciuta ha provocato malori tra gli spettatori e l’evacuazione di migliaia di persone. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori è scattato dopo le prime segnalazioni di difficoltà respiratorie e irritazioni agli occhi, mentre sono in corso accertamenti per chiarire cosa sia successo all’interno dell’arena.

Sostanza sconosciuta al concerto di Don Toliver a Manchester, oltre 12mila persone evacuate

Momenti di paura nella serata di sabato 22 novembre alla Co-op Live di Manchester, nel Regno Unito, dove una sostanza non ancora identificata sarebbe stata dispersa nell’aria durante il concerto del rapper Don Toliver. Come riportato da Tgcom24, l’episodio ha provocato malesseri tra il pubblico, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Poco dopo le 22 è stato dichiarato lo stato di emergenza, mentre oltre 12mila spettatori sono stati evacuati dall’arena, considerata la più grande del Paese. Inizialmente si era ipotizzato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno, ma la polizia ha successivamente precisato che la natura della sostanza resta sconosciuta. Sui social sono comparsi filmati di persone che tossivano e si coprivano la bocca mentre uscivano dalla struttura.

Più di 50 persone soccorse, una ricoverata in ospedale: avviata la decontaminazione

Dalle indiscrezioni riportate da SkyTg24, il bilancio dell’incidente conta oltre 50 persone assistite sul posto, alcune delle quali lamentavano irritazioni agli occhi e difficoltà respiratorie. Una persona è stata trasportata in ospedale, mentre all’interno dell’arena sono state avviate procedure di decontaminazione a scopo precauzionale. Il North West Ambulance Service ha inoltre inviato una squadra specializzata nella gestione di situazioni con possibili sostanze pericolose e ha invitato chiunque, dopo aver partecipato al concerto, avesse accusato sintomi o altri effetti indesiderati a rivolgersi a un medico.

Il vice capo della polizia Steph Parker ha spiegato che la dichiarazione di emergenza ha consentito ai servizi di soccorso e alle agenzie coinvolte di coordinare rapidamente le operazioni, aggiungendo che sono in corso accertamenti per chiarire quale sostanza sia stata rilasciata e come sia avvenuto l’incidente. Anche la Co-op Live ha confermato un «incidente tra la folla» e ha dichiarato di collaborare con la polizia della Greater Manchester per ricostruire l’accaduto e individuare le misure da adottare.