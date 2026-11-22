Nella notte si è verificato un terribile incidente stradale, con un'auto con a bordo quattro giovanissimi che è finita in una scarpata: nulla da fare per una 17enne.

Nella notte si è verificato un terribile incidente stradale, con un’auto con a bordo quattro giovanissimi che è finita in una scarpata: nulla da fare per una 17enne. I dettagli.

Tragedia nella notte: auto precipita in una scarpata

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 si è verificato un terribile incidente stradale a Sonvico, in Canton Ticino, in Svizzera, sulla strada che conduce a Madonna dell’Arla.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto sulla quale viaggiavano quattro giovanissimi è uscita di strada finendo in una scarpata nei pressi di un tornante. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori della Croce Verde di Lugano e del SAM, oltre ai pompieri di Lugano con l’Unità di Intervento Tecnica per il recupero dei feriti.

È stato inoltre richiesto l’intervento di un elicottero della REGA vista la posizione particolarmente impervia. Sul posto anche gli specialisti del Servizio Incidenti della Polizia Cantonale, la Polizia della città di Lugano e la Polizia Cantonale, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso per diverse ore, sia per soccorrere i feriti sia per effettuare i rilievi e rimuovere il mezzo.

Tragedia nella notte, auto precipita in una scarpata: morta una 17enne

Come abbiamo appena visto, nella notte si è verificato un terribile incidente stradale in Svizzera, a Sonvico, in Canton Ticino. Un’auto, con a bordo quattro giovani, è finita, per cause ancora in fase di accertamento, fuori strada terminando la sua corsa in una scarpata. Subito sono giunti i soccorsi ma per una ragazza di 17 anni non c’è stato nulla da fare. Come riporta Il Corriere del Ticino, invano i soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Feriti, in maniera non grave, gli altri tre occupanti del veicolo, tutti molti giovani.