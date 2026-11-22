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‘Da noi… a ruota libera’ torna oggi, domenica 22 novembre, con un nuovo appuntamento sempre condotto da Francesca Fialdini, in onda alle 17.20 su Rai 1.

Tra gli ospiti di oggi: Alessandro Matri, ex calciatore, attaccante di alcune delle squadre più prestigiose della Serie A e attualmente uno dei protagonisti del sabato sera di Rai 1 a ‘Ballando con le Stelle’, dove gareggia in coppia con Giada Lini; Barbara Foria, attrice, comica e conduttrice, in tour teatrale con il suo spettacolo ‘Basta un filo di rossetto’; Chiara Francini, attrice e scrittrice, nel cast del programma ‘L’Elefante’, in onda ogni sabato su Rai 3, e da poco in libreria con il suo primo saggio ‘La ferita e la ferocia.

La violenza spiegata ai benpensanti’. Infine, Stefano Accorsi e Vittoria Puccini, che recitano ancora una volta insieme nell’ultimo film di Paolo Genovese, ‘Il rumore delle cose nuove’, nelle sale dal 12 novembre e tratto dall’omonimo romanzo scritto dallo stesso regista.

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