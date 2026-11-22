(Adnkronos) - Torna in campo la Juventus. Oggi, domenica 22 novembre, i bianconeri sfidano il Venezia - in diretta tv e streaming - nella 12esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio contro la Fiorentina, che ha fermato i bianconeri sul 2-2 al Franchi, mentre quella d...

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. Oggi, domenica 22 novembre, i bianconeri sfidano il Venezia – in diretta tv e streaming – nella 12esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio contro la Fiorentina, che ha fermato i bianconeri sul 2-2 al Franchi, mentre quella di Nicola ha vinto 2-1 contro l’Udinese al Penzo.

La sfida tra Juventus e Venezia è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 12.30.

Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Alajbegovic. All. Spalletti.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola.

Juventus-Venezia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv.

Il match sarà disponibile in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.

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