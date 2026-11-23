Alla Cop31, la trentunesima conferenza Onu sul clima in corso ad Antalya, in Turchia, la bozza di accordo finale è stata contestata da Ue, Gb e alleati in via di sviluppo. Il testo non è stato adottato. Il co presidente della Cop, il rappresentante della Turchia Murat Kurum, ha riconosciuto che non c’è consenso sul documento.

Il testo respinto e le critiche dell’Ue

Parlando per l’Ue, il ministro dell’Ambiente dell’Irlanda Darragh O’Brien ha dichiarato: “Non sosterremo una decisione che non risponde alla scienza e che invece rischia di acuire il divario fra gli impegni globali e le azioni necessarie”. Secondo O’Brien, la bozza finale “non citava neanche i combustibili fossili”.

Fra i Paesi che hanno sostenuto la posizione dell’Ue figurano anche Panama, la Norvegia e le Isole Marshall.

Il testo respinto invitava i Paesi a elettrificare le loro economie e chiedeva ai Paesi più ricchi di sostenere finanziariamente l’adattamento dei Paesi più poveri. Inoltre sollecitava a minimizzare il superamento della soglia di 1,5 gradi, fissata a Parigi come limite massimo.

Il documento non sosteneva la transizione dai combustibili fossili, richiesta da più di 130 Paesi, e includeva misure controverse sulla cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica. O’Brien ha dichiarato che il cosiddetto Patto di Antalya, presentato dalla presidenza congiunta di Turchia e Australia, “non ha saputo cogliere l’emergenza del momento”.

Le decisioni approvate e le reazioni al mancato accordo

Sono state approvate decisioni su questioni collegate, tra cui la “transizione giusta”, che punta ad aiutare i lavoratori del settore ad alto consumo di fossili a passare a un’economia a basso impatto di carbonio. Fra i Paesi che non hanno sollevato obiezioni al testo figurano l’Arabia Saudita, il Pakistan e la Cina.

Kurum ha affermato che la presidenza non ha imposto alcun ultimatum e ha detto: “Riconosciamo che non c’è consenso sul documento”. Il presidente dei negoziati, Chris Bowen, ha definito il mancato accordo “molto deludente” e ha spiegato che un ampio consenso sull’agenda generale è stato bloccato da poche questioni. Bowen ha parlato di “linee rosse insuperabili” per alcune delegazioni e ha affermato che la transizione dai combustibili fossili è inevitabile.

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si è detto “Profondamente deluso”. Nella sua dichiarazione ha scritto: “I combustibili fossili alimentano la crisi climatica”.

Il calendario del rapporto IPCC e il ruolo della scienza

Accanto al testo finale, alla Cop31 è emerso lo scontro sulla data di uscita del settimo rapporto di valutazione dell’IPCC, il panel intergovernativo sul cambiamento climatico, noto come AR7. Il rapporto dovrebbe arrivare in tempo per il Global stocktake, il bilancio dei progressi climatici previsto dall’Accordo di Parigi, che si chiuderà alla COP33 del 2028. Alcuni Paesi chiedono di rinviare al 2029 la pubblicazione di due dei tre volumi. Secondo la proposta di India e Arabia Saudita, sostenute da Russia e Kenya, il primo volume uscirebbe nel 2028 e gli altri due nel 2029. L’Ue, i piccoli Stati insulari e altri Paesi chiedono invece che tutti e tre siano pronti per il bilancio globale.

Il presidente dell’IPCC, Jim Skea, ha ricordato all’apertura della Cop31 che “L’azione climatica senza la scienza del clima è come una nave senza timone”. Le date di pubblicazione e le risorse economiche dipendono dai Paesi membri, e il dibattito riguarda anche la disponibilità di fondi, dopo il ritiro degli Stati Uniti. All’inizio della conferenza è stato segnalato che i contributi ricevuti e promessi coprivano appena un terzo del bilancio approvato per il 2026.

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, ha pronunciato a nome di Papa Leone XIV una dichiarazione alla Cop31, in cui ha affermato che la questione “non è meramente tecnica o procedurale”. Parolin ha inoltre chiesto un “multilateralismo coeso e lungimirante” per affrontare la crisi climatica.

La decisione sul calendario spetta ai Paesi membri dell’IPCC nella riunione di dicembre, mentre la riunione sospesa ad Addis Abeba riprenderà dall’1 al 3 dicembre. La prossima conferenza sul clima, la Cop32, si terrà ad Addis Abeba.