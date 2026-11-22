Un drone navale avrebbe colpito e affondato una corvetta della Marina militare russa nel Mediterraneo. L’attacco, attribuito all’Ucraina secondo quanto riportato da Axios, rappresenta un episodio particolarmente significativo nella guerra tra Mosca e Kiev, perché sarebbe avvenuto a migliaia di chilometri dal fronte e in un’area finora poco coinvolta nelle operazioni militari dirette contro le navi russe.

La nave colpita sarebbe la corvetta Merkury, appartenente alla classe Steregushchiy. L’episodio arriva appena 24 ore dopo un altro attacco contro una nave russa nel Golfo di Finlandia e potrebbe segnare un ulteriore allargamento del raggio d’azione delle operazioni ucraine.

Il messaggio attribuito a Kiev sarebbe particolarmente duro: la Russia non può considerare sicuro nessun luogo.

Una situazione che rischia di aumentare ulteriormente le tensioni e alimentare la possibilità di una risposta da parte di Mosca, soprattutto dopo i recenti attacchi russi contro obiettivi in territorio ucraino, tra cui quello a Dymer, a nord di Kiev, nel quale sono morte tre persone.

La corvetta russa colpita dopo uno scalo in Libia

La nave coinvolta nell’attacco sarebbe la Merkury, corvetta della Marina russa appartenente alla classe Steregushchiy. Secondo le informazioni riportate, l’imbarcazione stava scortando alcuni cargo ed era diretta verso la Russia. Prima di essere colpita avrebbe fatto scalo a Bengasi, in Libia, per rifornirsi di carburante e viveri, nell’ambito degli accordi di cooperazione tra Mosca e le autorità libiche.

L’attacco nel Mediterraneo rappresenterebbe un elemento di particolare rilevanza nella strategia militare ucraina. In precedenza, Kiev aveva colpito in quest’area soprattutto navi riconducibili alla cosiddetta flotta ombra russa, utilizzata per trasportare merci e petrolio aggirando le restrizioni internazionali. Questa volta, invece, il bersaglio sarebbe stato un mezzo militare della Marina russa.

La vicenda ha provocato anche la reazione del governo di Bengasi, che ha preso le distanze dal conflitto. Le autorità libiche hanno dichiarato che il Paese non è coinvolto nella guerra tra Russia e Ucraina e non intende diventare teatro di operazioni militari condotte da altri Stati.

È stata avviata un’inchiesta in coordinamento con le autorità russe per ricostruire quanto accaduto. Bengasi ha inoltre avvertito che non permetterà che porti, territorio o acque territoriali libiche vengano utilizzati come luoghi per regolamenti di conti o per estendere conflitti internazionali.

Trump pubblica una foto con Putin, Zelensky replica

L’attacco arriva in un momento delicato anche sul piano diplomatico. Nelle ore precedenti, Donald Trump aveva pubblicato sul proprio profilo Truth una fotografia insieme a Vladimir Putin, accompagnandola con la scritta “My friend“, ovvero “Il mio amico“.

L’immagine ha provocato polemiche e reazioni, anche da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Interpellato sul fatto che Trump lo avesse mai chiamato amico, Zelensky ha risposto con una battuta: “Penso di sì… il problema è che non me lo ricordo“.

Le parole del presidente americano e il nuovo attacco contro una nave russa nel Mediterraneo si inseriscono in un quadro internazionale particolarmente delicato, nel quale le tensioni militari continuano a intrecciarsi con i tentativi diplomatici.

Il timore è che l’operazione possa provocare una reazione durissima da parte di Mosca. Dopo gli attacchi sul territorio ucraino e le operazioni contro le navi russe, il rischio di un’ulteriore escalation resta uno degli elementi più preoccupanti del conflitto.