Una notte di festa per la conquista della Copa Sudamericana si è trasformata in un grande spavento per Leandro Paredes. Il centrocampista del Boca Juniors, dopo aver accusato un malessere durante la partita, è svenuto in diretta televisiva mentre raccontava la vittoria contro l’Atletico Mineiro.

Leandro Paredes sviene in diretta tv dopo la vittoria del Boca Juniors: malore durante l’intervista

Una serata di festa si è trasformata in attimi di paura per Leandro Paredes, protagonista della vittoria del Boca Juniors per 2-0 contro l’Atletico Mineiro nella finale di Copa Sudamericana, disputata a Barranquilla, in Colombia. Il successo ha permesso alla squadra argentina di conquistare un trofeo internazionale atteso da 18 anni. Il centrocampista, ex Roma e Juventus, ha contribuito al trionfo prima di essere sostituito al 58′ da Tomás Belmonte.

A costringerlo a lasciare il campo sono stati alcuni problemi fisici, probabilmente legati al caldo intenso, con temperature superiori ai 35 gradi, e alla disidratazione. Nonostante il malessere, al termine della partita Paredes ha festeggiato insieme ai compagni, sollevando la coppa da capitano e commuovendosi davanti alla famiglia. «Ho realizzato un sogno, questa è una felicità assoluta», ha dichiarato dopo aver raggiunto un traguardo particolarmente significativo.

Il malore davanti alle telecamere, poi il messaggio social di Leandro Paredes

La preoccupazione è arrivata poco dopo, durante un’intervista all’emittente Dsports. Mentre raccontava le emozioni per la vittoria, Paredes si è improvvisamente accasciato a terra, perdendo i sensi davanti alle telecamere. La regia ha interrotto il collegamento per consentire allo staff medico di intervenire. Il giocatore si è ripreso nel giro di pochi minuti ed è riuscito a raggiungere gli spogliatoi sulle proprie gambe, ma è stato comunque accompagnato in una clinica di Barranquilla per alcuni accertamenti precauzionali.

A spiegare quanto accaduto è stato l’allenatore del Boca, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena: «Aveva iniziato ad avvertire vertigini e un calo fisico già alla fine del primo tempo. Nell’intervallo sembrava essersi ripreso, ma dopo dieci minuti della ripresa faticava nei movimenti laterali ed è stato onesto nel chiedere il cambio». Il tecnico ha poi evidenziato il suo ruolo all’interno della squadra, definendolo «un leader positivo che tira fuori il meglio da tutti».

A rassicurare i tifosi è intervenuto direttamente Paredes, pubblicando sui social una foto dalla clinica con la maglia del Boca e un messaggio ironico: «Sto bene; viva il Boca, oggi e sempre. Grazie a tutti per i messaggi: è stato solo un giramento di testa dovuto a tutto quel vorticare!».

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