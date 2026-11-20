La campionessa azzurra Gaia Sabbatini rompe il silenzio sulle molestie subite durante gli allenamenti: la runner ha raccontato di essere stata pedinata tre volte tra Roma e Birmingham, episodi che le hanno cambiato le abitudini e il modo di vivere la corsa. La sua testimonianza riaccende i riflettori sulla sicurezza delle donne che praticano sport all’aperto.

Gaia Sabbatini racconta le molestie durante gli allenamenti: «Sono stata seguita più volte»

La mezzofondista azzurra Gaia Sabbatini ha raccontato di aver subito episodi di molestie mentre si allenava per strada, arrivando a modificare le proprie abitudini per sentirsi più sicura. La 27enne, campionessa europea Under 23 dei 1500 metri nel 2021, ha rivelato di essere stata pedinata in tre diverse occasioni tra Roma e Birmingham.

A seguirla erano uomini in bicicletta che continuavano a starle dietro anche quando lei si fermava o cambiava direzione. «Sono esperienze che traumatizzano», ha raccontato a Il Giornale, spiegando quanto sia stato difficile ritrovare la serenità durante la corsa.

A preoccuparla è soprattutto il fatto che gli episodi siano avvenuti in pieno giorno e in luoghi frequentati da altri runner.

«La prima volta mi è successa a mezzogiorno ed era pieno di runner», ha spiegato.

Dopo quanto accaduto, Sabbatini ha adottato alcune precauzioni: condivide la posizione GPS con la sorella, non utilizza più gli auricolari per prestare attenzione a ciò che accade intorno a lei e cambia percorso quando si trova in zone poco frequentate. «Prima ero più serena, mettevo la musica e correvo tranquilla. Dopo queste esperienze non sono più tranquilla», ha ammesso, sottolineando come la paura abbia condizionato anche il suo rapporto con gli allenamenti.

Molestie alle runner, i dati sulle donne che corrono e l’appello di Sabbatini

La testimonianza dell’atleta riporta l’attenzione su un fenomeno diffuso. Secondo una ricerca sulla sicurezza delle runner italiane, il 68% dichiara di aver subito almeno una molestia durante gli allenamenti, percentuale che sale all’86% tra le ragazze di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Quasi una donna su tre riferisce, inoltre, di aver subito contatti fisici indesiderati o molestie dirette. Numeri che evidenziano le difficoltà incontrate da molte sportive e il rischio che alcune rinuncino ad allenarsi all’aperto per paura. Sabbatini considera inaccettabile questa eventualità: «La cosa che più mi infastidisce è avere paura».

Per la mezzofondista è necessario intervenire soprattutto sul piano culturale ed educativo, promuovendo il rispetto e relazioni sane fin dall’età scolastica. Tra le iniziative pensate per tutelare chi pratica running c’è ChangeToRun, un’applicazione che permette di condividere il proprio percorso con persone fidate, chiedere aiuto e segnalare eventuali situazioni di pericolo. Tuttavia, il suo appello è chiaro: nessuna donna dovrebbe essere costretta a rinunciare alla libertà di correre per paura di subire molestie.