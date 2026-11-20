Kiev, 20 nov. (askanews) – La Russia ha lanciato nella notte un pesante attacco con missili balistici e droni contro Kiev e altre città ucraine, colpendo tre ponti della capitale e diverse infrastrutture energetiche. Le vittime sono almeno 6. Nelle immagini le operazioni di soccorso nella zona dove sorgono alcuni magazzini danneggiati dall’attacco.Vladimir Putin aveva minacciato una risposta “dolorosa” agli attacchi sferrati questa settimana da Kiev contro il ponte di Crimea.
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