Attacchi russi su Kiev, sei morti: distrutti ponti e infrastrutture

Attacchi russi su Kiev, sei morti: distrutti ponti e infrastrutture

Kiev, 20 nov. (askanews) – La Russia ha lanciato nella notte un pesante attacco con missili balistici e droni contro Kiev e altre città ucraine, colpendo tre ponti della capitale e diverse infrastrutture energetiche. Le vittime sono almeno 6. Nelle immagini le operazioni di soccorso nella zona dove sorgono alcuni magazzini danneggiati dall’attacco.Vladimir Putin aveva minacciato una risposta “dolorosa” agli attacchi sferrati questa settimana da Kiev contro il ponte di Crimea.