Milano, 20 nov. (askanews) – Interventi tempestivi e concreti a sostegno del settore, risorse già disponibili e attivabili automaticamente quando il prezzo del gasolio sale, senza dover attendere nuovi passaggi istituzionali o trattative ogni volta che si apre l’emergenza. Sono queste le richieste di 360PAY che lancia un grido d’allarme per gli aumenti di prezzo del gasolio.Lo stanziamento di circa 480 milioni di euro per i crediti d’imposta relativi ai maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio da marzo ad agosto, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prova a tamponare l’aumento dei prezzi.

Il credito è utilizzabile entro il 31 dicembre 2026, ma il meccanismo evidenzia comunque il problema della tempistica: le imprese devono sostenere subito i maggiori costi del carburante, mentre il riconoscimento del ristoro richiede procedure e verifiche successive. A questo stanziamento si aggiungono ulteriori 60 milioni di euro destinati alle spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, con una nuova finestra per la presentazione delle domande dal 19 al 30 novembre.

Interventi emergenziali sono la risposta più realistica a shock energetici come quelli che abbiamo vissuto recentemente, ma per funzionare devono essere tempestivi e concreti. Idealmente si dovrebbe avere disponibilità di risorse da impiegare quando la crisi esplode, senza dover aspettare trattative mentre i prezzi aumentano subito afferma Marco Alberti, CEO di 360PAY, gruppo internazionale specializzato in soluzioni di pagamento e servizi digitali per la mobilità di veicoli e merci in Europa, che serve oltre 30.000 aziende clienti in 44 Paesi.

Il problema non è soltanto quanto costa il carburante, ma quanto tempo passa prima che l’aumento dei costi venga trasferito alla committenza. Nel trasporto la capacità di trasferire rapidamente i rincari dipende dalla tipologia di rapporto commerciale e dagli strumenti di adeguamento previsti. In assenza di meccanismi efficaci, i maggiori costi possono gravare sul vettore per periodi più o meno lunghi .A giugno l’Italia è l’unico tra i quattro mercati nazionali analizzati (Germania, Spagna, Francia e Italia) in cui l’indice delle tariffe contrattuali del trasporto merci su strada è in calo su base annua. Nel secondo trimestre, invece, il prezzo del gasolio in Italia risultava in aumento del 25,2% su base annua.L’indice italiano delle tariffe contrattuali del trasporto merci su strada si attestava a giugno a 111,6 punti (base: gennaio 2017 = 100), 3,2 in meno rispetto a giugno 2025. Nello stesso periodo, gli indici di Germania, Spagna e Francia sono cresciuti rispettivamente di 10,7, 9,4 e 8,9 punti. Il prezzo del gasolio è aumentato in modo significativo in poche settimane, mentre i prezzi di mercato impiegano molto di più ad adeguarsi. Questo accade in Italia anche per la minore diffusione di strumenti di adeguamento delle tariffe: la struttura frammentata del settore e il minore potere contrattuale di molti autotrasportatori rendono più difficile trasferire rapidamente gli aumenti dei costi sulla committenza. A questo si aggiunge una domanda industriale più debole in alcuni comparti, che contribuisce a esercitare una pressione al ribasso sulle tariffe contrattuali prosegue Alberti. Quando i costi aumentano, la pressione si scarica sul vettore, che non ha modo di incidere su prezzi di mercato che si adeguano solo col tempo, e si ritrova così ad andare in sofferenza finanziaria, dovendo scegliere tra lavorare sottocosto o fermare mezzi e autisti .Per capire l’impatto, basta un esempio. Un mezzo pesante che percorre 120mila km l’anno, con un consumo di 30 litri ogni 100 km, richiede circa 36mila litri di gasolio all’anno. Se il prezzo sale di 10 centesimi al litro al netto dell’IVA, il costo aggiuntivo è di 3.600 euro per veicolo, e per una flotta di 20 mezzi l’aggravio arriva a 72mila euro all’anno. Si tratta di valori in grado di incidere significativamente sulla redditività di molte imprese, soprattutto quando i maggiori costi non possono essere trasferiti rapidamente sulle tariffe. Non è una questione di inefficienza aziendale. Il vettore può essere costretto ad assorbire, per periodi più o meno lunghi, una parte dell’incremento; e in un settore a marginalità così ridotta, molte imprese possono entrare rapidamente in sofferenza finanziaria osserva Alberti.A questi aumenti potrebbe aggiungersi a breve un altro shock. Con l’ETS2, il nuovo sistema europeo di scambio delle quote di emissione, anche i fornitori di carburanti per il trasporto stradale dovranno acquistare quote di CO2, con la piena entrata in vigore prevista dal 2028. Secondo una stima di Conftrasporto, ne potrebbe derivare un rincaro del gasolio fino a 30-40 centesimi al litro, che i fornitori potrebbero trasferire sul prezzo alla pompa.Sulla stessa flotta di 20 mezzi dell’esempio precedente, l’effetto potrebbe arrivare a un costo aggiuntivo tra 216mila e 288mila euro all’anno, cioè tra 10.800 e 14.400 euro per veicolo, ipotizzando che l’incremento si mantenga costante per un intero anno. Per molte imprese meno attrezzate per assorbire shock prolungati, la sostenibilità economica dell’attività rappresenta un rischio concreto. L’entrata in vigore dell’ETS2 è una sfida a cui non possiamo permetterci di arrivare impreparati: i recenti rialzi hanno dimostrato di poter mettere in seria difficoltà il settore, un altro aumento strutturale fino a 30-40 centesimi/litro rischia di mettere ulteriormente sotto pressione una categoria vitale per il nostro sistema produttivo conclude Marco Alberti, CEO di 360PAY.