L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ricoverato venerdì all'ospedale DF Star di Brasilia per un problema intestinale. Attualmente agli arresti domiciliari dopo la condanna per tentato colpo di Stato, Bolsonaro presenta un quadro clinico definito 'addome acuto ostruttivo'. I medici hanno confermato che le sue condizioni sono clinicamente stabili e che ha trascorso la notte senza dolori. La moglie Michelle Bolsonaro ha lanciato un appello sui social affinché il paziente possa...

Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile, è stato ricoverato venerdì presso l’ospedale DF Star di Brasilia. Il leader di estrema destra, 71 anni, attualmente agli arresti domiciliari a seguito della condanna per aver complottato un colpo di Stato, è stato trasferito dalla sua residenza sotto scorta della Polícia Militar. I medici hanno diagnosticato un “addome acuto ostruttivo“, confermando che il paziente ha trascorso la notte “senza dolori” ed è riuscito a fare una breve passeggiata.

Condizioni cliniche stabili ma prognosi riservata

L’ospedale ha riferito che Bolsonaro rimane in condizioni “clinicamente stabili” e sta proseguendo con il trattamento, il digiuno e il supporto nutrizionale. Tuttavia, non è stata specificata alcuna data per la dimissione. Il cardiologo Brasil Caiado, chiamato d’urgenza a casa dell’ex presidente nella mattina del ricovero, aveva inizialmente sospettato un “addome acuto“.

Una tomografia successiva ha evidenziato un’ostruzione quasi totale del piccolo intestino con aderenze alla parete addominale e segni di infiammazione, sebbene alcune fonti parlino di ostruzione parziale, discrepanza non ancora chiarita.

Le prime 24 ore dall’ingresso in terapia intensiva saranno decisive per valutare l’eventuale necessità di un nuovo intervento chirurgico.

Michelle Bolsonaro, moglie dell’ex capo di Stato, ha chiesto su Instagram di “continuare a pregare per lui, affinché il suo intestino torni a funzionare normalmente e non sia necessario ricorrere a un intervento più invasivo“. Al momento del ricovero, Michelle si trovava in viaggio in Israele e ha annunciato il rientro previsto per la notte, lasciando al figlio Carlos, presente a Brasilia, il compito di assistere il padre.

Il contesto legale e sanitario di Bolsonaro

La situazione medica odierna si inserisce in un quadro clinico complesso che dura da anni. Bolsonaro soffre di ricorrenti complicazioni addominali sin da quando, nel settembre 2018, fu accoltellato durante la campagna elettorale a Juiz de Fora. Da quell’evento, l’ex presidente è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici sull’apparato digerente.

Sul fronte giudiziario, Bolsonaro era stato condannato a 27 anni (o 27 anni e tre mesi, secondo diverse fonti) di reclusione per aver tentato di mantenere il potere dopo la sconfitta alle elezioni del 2022 contro Luiz Inácio Lula da Silva. L’arresto domiciliare gli era stato concesso a marzo dal giudice Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal per motivi umanitari, legati a un precedente ricovero per broncopolmonite batterica bilaterale. Nel frattempo, il figlio maggiore Flávio Bolsonaro, candidato sconfitto alle presidenziali dello scorso mese, si trova negli Stati Uniti insieme ad altri familiari, tra cui Eduardo, entrambi vicini al padre tramite messaggi sui social network.

Mentre i medici monitorano l’evoluzione dell’ostruzione intestinale, sullo sfondo della vicenda legale la Corte Suprema brasiliana dovrebbe iniziare il 4 dicembre una seduta virtuale per esaminare una legge capace di ridurre sostanzialmente la pena inflitta a Bolsonaro. La famiglia continua a dichiarare l’innocenza dell’ex presidente, denunciando quella che definiscono una persecuzione giudiziaria, mentre il team medico attende la fine della finestra di osservazione sanitaria per decidere se procedere con un’operazione chirurgica o mantenere la terapia conservativa.