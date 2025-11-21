Jair Bolsonaro Chiede di Scontare la Pena agli Arresti Domiciliari per Motivi di Salute: Le Ultime Novità

Il destino di Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile, è in bilico dopo la sua condanna a 27 anni di carcere per aver tentato di sovvertire l’ordine democratico nel paese. I suoi legali hanno presentato una richiesta al Supremo Tribunale, chiedendo di poter scontare la pena agli arresti domiciliari, citando gravi problemi di salute.

La richiesta di arresti domiciliari

I legali di Bolsonaro hanno depositato un documento presso il giudice Alexandre de Moraes, sostenendo che l’ex presidente, a 70 anni, soffre di ricorrenti problemi intestinali che potrebbero risultare fatali in un ambiente carcerario. La richiesta si basa su motivi umanitari, evidenziando che la salute del loro assistito è seriamente compromessa.

Le condizioni di salute di Bolsonaro

Nel documento presentato, gli avvocati affermano che la detenzione potrebbe comportare un rischio concreto e immediato per l’integrità fisica e la vita di Bolsonaro. È importante sottolineare che l’ex presidente ha subito un intervento chirurgico dopo essere stato accoltellato nel 2018 durante la campagna elettorale.

Recenti esami medici indicano che la sua situazione può deteriorarsi rapidamente, con i legali che avvertono che una malattia seria o improvvisa non è una questione di “se”, ma di “quando”. Inoltre, uno dei suoi figli ha rivelato che Bolsonaro sta affrontando gravi problemi di salute, tra cui episodi di vomito e singhiozzo costante.

La condanna e le implicazioni legali

Nel settembre scorso, Bolsonaro è stato condannato da una giuria del Supremo Tribunale per aver orchestrato un colpo di stato nel tentativo di rimanere al potere dopo la sconfitta elettorale contro il presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva. La sentenza è giunta dopo un lungo processo che ha evidenziato le sue azioni contro la democrazia brasiliana.

Precedenti di arresti domiciliari

È opportuno notare che Bolsonaro non è nuovo agli arresti domiciliari; in precedenza è stato già posto agli arresti per violazioni delle misure preventive in un altro caso legato all’interferenza degli Stati Uniti nei suoi procedimenti legali. I suoi legali hanno dichiarato che, se la nuova istanza di appello venisse respinta, dovrebbero avere diritto a scontare la pena agli arresti domiciliari.

È interessante notare che il Supremo Tribunale ha già concesso misure simili ad altri ex presidenti per motivi di età e salute. Fernando Collor de Mello, anch’egli ex presidente, ha ottenuto la possibilità di scontare una pena di quasi nove anni per corruzione e riciclaggio di denaro agli arresti domiciliari a causa della sua età avanzata e delle sue condizioni di salute, che includevano la malattia di Parkinson.

Le aspettative future

Con la situazione legale di Bolsonaro che si complica ulteriormente, le aspettative sono che possa affrontare l’imminente detenzione in una delle carceri di massima sicurezza del Brasile. I recenti sviluppi hanno suscitato una crescente attenzione sia a livello nazionale che internazionale, mentre il pubblico segue con interesse le fasi legali di un ex leader che ha governato il Brasile dal 2019.

In attesa della sua possibile incarcerazione, Bolsonaro ha fatto solo apparizioni brevi e sporadiche, mantenendo un profilo basso mentre la sua famiglia e i suoi sostenitori continuano a sostenere la sua causa. La questione della salute e del trattamento di Bolsonaro rimane un tema centrale nei dibattiti pubblici, sollevando interrogativi sia sulla giustizia che sulla salute pubblica.