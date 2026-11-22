Una nave cargo russa è stata colpita da alcuni droni sabato nelle acque internazionali del mar Baltico, nel golfo di Finlandia. Lo Sparta II ha preso fuoco e le sedici persone dell’equipaggio sono state portate in salvo con un’operazione che ha coinvolto diverse imbarcazioni, compresa un’altra nave russa. Domenica l’incendio continuava a bruciare nella notte, nonostante gli sforzi per spegnerlo.

L’attacco allo Sparta II e le indagini finlandesi

La guardia costiera finlandese ha diffuso immagini e video che mostrano diverse imbarcazioni impegnate a spruzzare acqua con cannoni d’acqua sulla nave, nel tentativo di spegnere le fiamme e raffreddare i container impilati sul ponte. Le Forze di Difesa finlandesi hanno confermato che la nave è stata danneggiata in acque internazionali, a ovest dell’isola russa di Gogland, come aveva già riferito il governo russo.

Il comandante delle guardie di frontiera finlandesi, Ilja Iljin, ha dichiarato alla televisione pubblica nazionale Yle che la nave era stata colpita da droni ucraini. Anche il militare finlandese ha affermato che l’attacco era probabilmente opera dell’Ucraina. Dopo l’attacco la nave è finita nelle acque finlandesi, dove ora resta ancorata al largo di Loviisa.

I sedici membri dell’equipaggio sono stati trasferiti su una nave russa vicina.

Lo Sparta II è una nave cargo di 121 metri battente bandiera russa, di proprietà della società Oboronlogistika, che si occupa di logistica per il ministero della Difesa russo. La nave è sottoposta alle sanzioni statunitensi e risulta inserita anche nelle liste ucraine per il trasporto di carichi militari. Era partita venerdì da San Pietroburgo ed era diretta a Kaliningrad, l’exclave russa affacciata sul Baltico. Non si sa che cosa trasportasse.

Il rischio di nuovi episodi e il quadro regionale

Il comandante della Marina Estone, Ivo Vark, ha detto all’emittente pubblica ERR che non si può escludere il rischio di ulteriori attacchi nel golfo di Finlandia, uno stretto braccio del Baltico. In questo periodo l’Ucraina ha inviato ondate di droni militari verso la regione russa di Leningrado, nel nordovest del paese, e alcuni droni sono finiti nello spazio aereo di Paesi baltici vicini, facendo temere che la guerra si estendesse al territorio della NATO. La Finlandia aveva segnalato la settimana precedente un attacco contro una nave da guerra russa nella stessa area.

Le acque del mar Baltico sono tra le rotte marittime più trafficate al mondo, con traffico di navi cargo e traghetti che collegano i porti baltici alle capitali europee. La linea tra Helsinki e Tallinn ha trasportato oltre 7 milioni di passeggeri nel 2025. Il ministero della Difesa finlandese ha inoltre riferito che un elicottero russo è entrato per oltre 4 chilometri nello spazio aereo del paese, al largo di Loviisa, e che il mezzo era probabilmente impegnato in operazioni di salvataggio. Il primo ministro finlandese ha commentato sui social: «La guerra arriva fino ai nostri confini», aggiungendo che «L’Ucraina ha il diritto di combattere contro il proprio aggressore».