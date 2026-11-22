Dopo l'acceso confronto della scorsa settimana, è scattata la tregua a "Ballando con le Stelle" tra Barbara D'Urso e Ornella Muti. Il merito di Pasquale La Rocca.

Dopo l’accesso confronto della scorsa settimana, è scattata la tregua a “Ballando con le Stelle” tra Barbara D’Urso e Ornella Muti. I dettagli di quanto accaduto in puntata.

Ballando con le Stelle, pace fatta tra Barbara D’Urso e Ornella Muti? Interviene Pasquale La Rocca

In molti pensavano che nel corso della puntata di ieri sera di “Ballando con le Stelle” ci sarebbe stato un nuovo confronto tra Barbara D’Urso e Ornella Muti ma, invece, così non è stato.

Dopo l’esibizione dell’attrice, scesa in pista sebbene avesse la bronchite, Simona Ventura ha cercato di provocare Pasquale La Rocca, al fine di cercare una risposta sulla domanda rimasta in sospeso la puntata scorsa, quando la Ventura aveva chiesto alla D’Urso quale fosse il reale motivo del suo allontanamento dal ballerino.

Pasquale La Rocca, però, ha risposto così mettendo fine alla questione: “Io ti voglio tanto bene, ma non rispondo più a questo tipo di cose. Sono qui da due mesi e voglio celebrare questo bellissimo pezzo, che è stato molto faticoso questa settimana. Voglio solo valorizzare questa grande donna, icona di determinazione, forza e coraggio”.

Ballando con le Stelle, tregua tra Barbara D’Urso e Ornella Muti

Dopo le parole di Pasquale La Rocca a “Ballando con le Stelle“, è subito intervenuta la stessa Barbara D’Urso, ringraziando così il ballerino: “Grazie per non aver accettato l’ennesima provocazione”. Poi la stessa conduttrice ha voluto commentare il questo modo l’esibizione di Ornella Muti: “Mi piace come hai ballato, hai iniziato a sorridere. Nonostante ci siano stati alcuni errori. Sai che per me ci sono ballerine più brave, ma ho apprezzato molto quello che hai fatto questa sera“. E l’attrice ha replicato così, sorridendo: “Grazie Barbara”. Insomma, per questa volta niente polemiche tra le due, anzi sembra proprio che sia scattata la tregua. Vedremo come andranno le cose durante la prossima puntata del dance show Rai condotto da Milly Carlucci.