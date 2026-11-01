La quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle è tornata in prima serata su Rai1, ma il vero spettacolo si svolge dietro le quinte della giuria. Oltre alle novità più evidenti – l’ingresso di Alberto Matano, la presenza luminosa di Francesca Fialdini e Simona Ventura nel ruolo di tesoretto, e il ritorno di Simone Di Pasquale nella Sala delle Stelle – il volto più discusso è quello di Barbara d’Urso, che ha abbandonato la pista per il banco dei giudici.

Barbara d’Urso: la “tigre televisiva” al tavolo dei giudici

Secondo il celebre stilista Guillermo Mariotto, la veterana conduttrice rappresenta una tigre televisiva capace di dare ritmo al programma. Mariotto ha elogiato la capacità di d’Urso di combinare divertimento e serietà, sottolineando che la scelta di Milly Carlucci di rinnovare la giuria con lei e Alberto Matano è stata una mossa vincente.

Tuttavia, ha anche ammesso che il nuovo ruolo richiede a d’Urso di “farsi le ossa” per comprendere le dinamiche più sottili del tavolo, un compito non banale per chi proviene da una carriera da concorrente.

Le voci di una presunta gelosia di d’Urso verso Pasquale La Rocca, insinuate da alcuni gossip, sono state smentite pubblicamente dalla conduttrice.

Mariotto ha comunque commentato, in tono più informale, che d’Urso mostrerebbe “un pizzico di gelosia” e che La Rocca possiede un “modo incantatore” sul palco, aggiungendo che, se dovesse ballare, lo sceglierei senz’altro.

Ascolti in lieve crescita: i numeri a sostegno del cambiamento

Dal punto di vista delle statistiche, la stagione attuale registra una media di 24,41% di share nelle prime quattro puntate, superando delicatamente i 24,04% dell’edizione precedente, quando Barbara d’Urso era concorrente. Il margine, seppur contenuto, indica che la ristrutturazione della giuria non ha penalizzato il pubblico, anzi lo ha mantenuto stabile e leggermente più alto rispetto allo scorso anno.

Le cifre si sono confermate anche durante la quinta puntata, trasmessa il 31 ottobre 2026 dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra. In quell’appuntamento televisivo, la “ballerina per una notte” è stata Serena Autieri, che ha danzato al ritmo di “Diamonds” in compagnia del maestro Luca Favilla, promuovendo il musical “Moulin Rouge”. La competizione ha visto la scomparsa di Massimo Ghini, eliminato nella puntata precedente, e la presenza di 12 coppie ancora in gara, valutate da una giuria che comprende Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, oltre a d’Urso e Matano.

Oltre ai numeri di share, il programma ha beneficiato di una forte interazione con il pubblico da casa: i telespettatori hanno potuto votare sia sui social sia sulla piattaforma RaiPlay, una novità introdotta per la stagione 2026. Questo dinamismo digitale sembra aver consolidato la fedeltà del pubblico, contribuendo al mantenimento del rating al di sopra del 24 %.

Altri spunti dal banco dei giudici: Mariotto e le relazioni fuori scena

Nel corso della stessa intervista, Mariotto ha dedicato spazio anche a Milly Carlucci, descrivendola come una figura quasi materna per i membri della giuria, dichiarando: “Con lei c’è un affetto fraterno; la sua approvazione è fondamentale per noi”. Il commento ha offerto uno scorcio sulla chimica interna del tavolo dei giudici, evidenziando come la collaborazione tra i vari volti possa influenzare l’atmosfera del programma.

Infine, Mariotto è stato interrogato su Selvaggia Lucarelli, ex giudice, e ha risposto in modo evasivo, affermando di non conoscere eventuali rimorsi personali. Ha comunque confermato che la relazione tra lui e Lucarelli è passata da “alti e bassi” a una solida amicizia, e che la conduttrice ha dedicato l’ultimo articolo della sua newsletter a Barbara d’Urso, segno di stima reciproca.