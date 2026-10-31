Ieri sera, in prima serata su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. Mediaset però è preoccupata da un dettaglio: riguarda gli ascolti.

Gf, il reality non decolla: le preoccupazioni di Mediaset dopo l’ultima puntata

E’ un edizione del Grande Fratello Vip che continua a non convincere il pubblico da casa. C’è da dire che anche la scorsa edizione era partita male, tanto che si era spesso parlato di una possibile chiusura anticipata del reality show. Poi, tutto d’un tratto le cose erano cambiate, tanto che la data della finale era addirittura slittata! Questa nuova edizione però non riesce proprio a decollare.

Ieri sera, venerdì 30 ottobre 2026, è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata, con Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli che hanno cercato di intrattenere il pubblico. Ma, come è andata? Come sono andati gli ascolti?

Gf Vip, è allarme dopo l’ultima puntata: ascolti e share

Ieri sera nuova puntata su Canale 5 del Grande Fratello Vip. Come sono andati gli ascolti? Prima di scoprire insieme i dati dello share, soffermiamoci sulla sfida “a distanza” tra Rai e Mediaset, specie nell’access prime time, con la sfida De Martino-Scotti che va avanti ormai da oltre un anno. Ieri sera, venerdì 30, a “vincere” è stato “Affari Tuoi“, con 4.355.000 spettatori, ovvero il 22,7% di share, mentre 2 La Ruota della Fortuna” si è fermata a 4.041.000 spettatori e al 21,2%. Il distacco è quindi di 314.000 spettatori e 1,5 punti percentuali di share a favore della trasmissione di Rai 1. E la prima serata? Anche qui a spuntarla è stata la Rai con “The Voice Senior” con 3.288.000 di spettatori e 23,4% di share. Il Gf Vip invece è calato ancora con il 14,7% di share e 1.698.000 spettatori. Gli altri dati:

Rai 2, Estranei: 730.000 spettatori, 4,6% di share;

Italia 1, Robin Hood: 901.000 spettatori, 5,8% di share;

Rai 3, Civil War: 334.000 spettatori, 2% di share;

Rete 4, Quarto Grado: 1.029.000 spettatori, 8,4% di share;

La7, Propaganda Live: 795.000 spettatori, 6,4% di share;

Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente: 332.000 spettatori, 2,3% di share;

Nove, Fratelli di Crozza: 985.000 spettatori, 5,8% di share.