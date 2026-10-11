Il GF VIP si dimostra in questa edizione essere una fucina di episodi incredibili e inattesi oltre che inediti che permettono al pubblico di scoprire situazioni che sino alla scorsa edizioni sembravano inimmaginabili ed una di queste è stata la possibilità di far entrare nella casa un ospite che non ha naturalmente nulla a che fare con il percorso che stanno compiendo gli inquilini per il reality, scopriamo cosa è accaduto.

Piera Meloni e la richiesta di confronto con il fidanzato

Il caso di Piera Meloni, inquilina della casa attratta da Alessandro Roncaccia però fuori dalla casa fidanzata con Gian Marco, una situazione che l’aveva portata a leggere la lettera scritta dal fidanzato in diretta tv e a piangere dimostrandole il suo reale legame.

Un episodio che sembrava aver chiuso definitivamente il capitolo ma nelle giornate successive la situazione con Roncaccia si è riaccesa ed aveva chiesto l’opportunità di avere un confronto direttamente in casa con il suo fidanzato.

Il confronto è arrivato anche perché nella lettera, Gian Marco aveva usato parole dure contro Roncaccia, pur non nominandolo direttamente.

GFVip, Gian Marco lascia la casa dopo alcune ore

Dopo un primo confronto con la fidanzata, divenuta ex – lei gli aveva detto che era finita – Gian Marco si era allontanato, la sua permanenza sarebbe dovuta durare solo qualche ora ma dopo un confronto con gli autori è riuscito ad avere l’ok per restare qualche giorno in più.

Stazionava nel backstage avendo potuto salutare i concorrenti che partecipano, la serata ha avuto anche un confronto-cena con Piera Meloni dove lei ha ammesso di avere pensieri contrastanti e di come fosse difficile prendere una decisione.

Si arriva alla mattinata di ieri, come riporta il sito specializzato Webboh, Ciaccia si sveglia e sta un po’ con i concorrenti. Verso l’ora di pranzo l’ultimo confronto con Piera, dove pronuncia delle frasi importanti – “Non so se fuori voglio rivederti, mi farebbe troppo male!“

Ecco quindi che arriva la parola fine, una fine che in realtà secondo la stessa Meloni ci sarebbe già stata prima del suo ingresso nella casa ed entrambi sono scoppiati in lacrime.

Nel tardo pomeriggio Gian Marco è stato chiamato in confessionale, dove ha ricevuto la notizia della sua uscita dalla casa e che questa sarebbe avvenuta nel giro di qualche minuto, ne ha quindi approfittato per salutare i concorrenti ed abbracciare Roncaccia dicendogli – “non pensare mai che ce l’abbia con te“.

Accompagnato alla porta da Piera i due si sono salutati definitvamente, Gian Marco le ha detto: “Non ce la faccio, ciao amore“. Parole che sanciscono la fine del loro rapporto da parte del ragazzo.