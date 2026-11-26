La nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da selvaggia lucarelli, non ha ancora una data di partenza. Secondo le indiscrezioni più recenti, Mediaset avrebbe optato per lo stop dopo aver visionato parte del materiale, e anche la data del 21 dicembre sarebbe saltata.

Il programma è stato registrato la scorsa estate nelle Filippine.

Dopo le riprese è seguita la fase di montaggio, e il reality non andrà in onda in diretta né in studio. La conduzione è affidata a Selvaggia Lucarelli, alla sua prima esperienza alla guida del programma.

Dalla data del 4 dicembre al 21 dicembre

Inizialmente il reality doveva debuttare venerdì 4 dicembre, con undici puntate su Canale 5.

Quell’ipotesi è tramontata quando la rete ha annunciato per la stessa serata la messa in onda de Il Gattopardo, con Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli.

È circolata poi la data di lunedì 21 dicembre, che avrebbe collocato il programma nel periodo natalizio. Anche questa possibilità, secondo le ultime voci, è venuta meno.

Il parere di Mediaset e le tensioni con Banijay

Il giornalista Davide Maggio ha riportato che il vertice di MFE avrebbe scelto lo stop dopo aver visionato il materiale della settimana precedente. La decisione avrebbe provocato malumori in Banijay, la società di produzione del reality, e i tentativi di confermare la messa in onda natalizia non sarebbero riusciti. Maggio ha anche indicato che le undici puntate potrebbero essere ridotte.

Pier Silvio Berlusconi aveva definito la formula molto sperimentale, aggiungendo che si tratta di un esperimento che rende il programma più economico. Berlusconi aveva inoltre detto che il palinsesto era ancora molto variabile e che la decisione sulla messa in onda sarebbe arrivata dopo la visione del prodotto finale.

Le voci richiamano anche il precedente de La Talpa, il reality condotto da Diletta Leotta che fu chiuso in anticipo. Dopo quel flop, Mediaset avrebbe deciso di verificare con maggiore attenzione i prodotti prima della messa in onda.

Ipotesi sulla distribuzione e silenzio ufficiale

Tra gli scenari indicati figurano una distribuzione su Italia 1, una sola programmazione sulla piattaforma Mediaset Infinity oppure il mancato utilizzo del materiale. Non ci sono comunicazioni ufficiali di Mediaset né sulla cancellazione né su una nuova data.

Selvaggia Lucarelli ha definito il cast «migliore di sempre» per creare attesa, mentre la rete non ha ancora chiarito il destino del programma. Le prossime settimane diranno se il reality arriverà in televisione e con quale formato.