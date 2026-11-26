Due tecnici italiani di Rheinmetall Italia sono morti in Kuwait dopo un attacco con droni contro un'installazione militare. Le reazioni di Italia e Ue.

Due tecnici italiani sono morti in Kuwait in seguito a un attacco con droni contro un’installazione militare. Le vittime sono Antonio Saccoccio, 65 anni, originario di Formia, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, romano. Entrambi lavoravano per Rheinmetall Italia e si trovavano nella struttura per occuparsi della manutenzione del sistema di difesa antiaerea.

Nell’esplosione sono rimasti feriti anche un cittadino pakistano e un capitano dell’esercito kuwaitiano.

La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il question time al Senato. L’attacco ha provocato reazioni da parte delle istituzioni italiane ed europee, mentre tra Kuwait e Iran è in corso uno scambio di accuse sulle responsabilità dell’accaduto.

Chi erano i due tecnici italiani morti nell’attacco in Kuwait

A riferire ufficialmente della morte dei due connazionali è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha ricostruito quanto accaduto durante il suo intervento al Senato.

“Intorno alle 14 alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane.

Tra queste anche una stazione di rilevamento della difesa antiaerea, in cui stavano operando due tecnici italiani di Rheinmetall Italia. C’è stata una forte esplosione e, purtroppo, entrambi i nostri connazionali sono deceduti“, ha dichiarato il ministro.

Le vittime sono Antonio Saccoccio, 65 anni, originario di Formia, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, residente a Roma. Secondo quanto riferito dalla Farnesina dopo un colloquio telefonico tra Tajani e il ministro degli Esteri kuwaitiano, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, i due lavoratori erano impegnati nella manutenzione delle antenne del sistema di difesa antiaerea Skyguard.

L’esplosione ha causato anche il ferimento di altre due persone: un cittadino pakistano e un capitano dell’esercito del Kuwait. L’attacco ha colpito quindi una struttura legata alla difesa militare del Paese, nella quale in quel momento stavano lavorando anche i due tecnici italiani.

Le accuse del Kuwait all’Iran e la reazione di Teheran

Sull’attacco sono arrivate posizioni contrapposte da parte dei due Paesi. Il ministero della Difesa del Kuwait, citato da Al Jazeera, ha parlato di un’azione condotta con “droni ostili” iraniani contro un “sito vitale“.

Anche il ministero degli Esteri kuwaitiano ha condannato duramente l’accaduto, definendolo un'”efferata aggressione iraniana” e una “palese violazione” della sovranità nazionale e del diritto internazionale.

Teheran, invece, ha respinto “categoricamente e completamente” ogni responsabilità. In una nota, l’Ambasciata iraniana in Italia ha invitato la comunità internazionale a prestare attenzione a possibili “manovre e operazioni sotto ‘falsa bandiera’“. Secondo la rappresentanza diplomatica, queste azioni sarebbero finalizzate ad allargare il conflitto, coinvolgere l’Europa nella crisi del Golfo Persico e aggravare ulteriormente una situazione già difficile.

Il cordoglio di Giorgia Meloni e delle istituzioni europee

La notizia della morte dei due italiani ha raggiunto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. La premier ha espresso, a nome proprio e del governo, “profondo cordoglio” per quanto accaduto, manifestando vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutte le persone coinvolte nell’attacco.

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal vicepremier Matteo Salvini, dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dal presidente della Camera Lorenzo Fontana.

È intervenuta anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha affidato a un messaggio pubblicato su X la propria reazione alla tragedia.

“Profondamente addolorata dalla notizia dell’uccisione di due cittadini italiani nell’ennesimo attacco con droni iraniani in Kuwait“, ha scritto. Von der Leyen ha poi aggiunto: “Dobbiamo intensificare la pressione sull’Iran affinché ponga fine a questi attacchi inaccettabili contro i suoi vicini e i nostri partner nel Golfo“.

La morte di Saccoccio e Lo Russo riporta così l’attenzione sui rischi per i cittadini italiani che lavorano nelle aree coinvolte dalle tensioni internazionali. Intanto, restano aperti gli interrogativi sulle responsabilità dell’attacco e sulle sue conseguenze per gli equilibri nella regione.