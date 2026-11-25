Nel processo per corruzione al premier Benjamin Netanyahu, la presidente del collegio giudicante ha espresso mercoledì una valutazione sui tre casi in cui il premier è imputato. Secondo la giudice Rivka Friedman-Feldman, le possibilità di condanna nei casi 2000 e 4000 sono basse, mentre nel caso 1000 appare possibile un accordo.

L’udienza si è svolta al Tribunale distrettuale di Gerusalemme con la presenza della procuratrice generale Gali Baharav-Miara, convocata su richiesta dei giudici. Della durata di circa 10 minuti, è stata definita dai giudici un passaggio insolito nel procedimento.

La valutazione sul caso 4000

Nel caso 4000, la giudice ha spiegato che la difficoltà riguarda non solo l’accusa di corruzione ma anche quella di abuso di fiducia.

Ha aggiunto che manca la prova oggettiva necessaria a stabilire alcuni fatti, e ha espresso seri dubbi sul fatto che Netanyahu fosse consapevole, al momento, che le sue richieste ricevessero un trattamento insolitamente favorevole.

Nel caso 4000 la pubblica accusa sostiene che Netanyahu abbia favorito decisioni regolatorie a vantaggio della società di telecomunicazioni Bezeq e del suo azionista di controllo Shaul Elovitch, in cambio di un trattamento favorevole sul sito di notizie Walla, anch’esso controllato da Elovitch.

Netanyahu e gli Elovitch negano che vi sia stato uno scambio.

Il caso 2000 e il caso 1000

Per il caso 2000, la giudice ha messo in dubbio che il mancato interrompimento dei colloqui con l’editore Arnon Mozes costituisca un reato. Secondo i giudici, anche in questo caso la probabilità di condanna è bassa. Il caso 2000 riguarda i colloqui con l’editore del quotidiano Yediot Aharonot su una copertura favorevole in cambio di passi contro il giornale rivale Israel Hayom. Netanyahu nega ogni illecito.

Per il caso 1000, che riguarda regali ricevuti da uomini d’affari facoltosi, la giudice ha spiegato che, salvo una richiesta di testimonianze all’estero, gran parte delle prove è già agli atti e un accordo appare possibile.

La risposta della procuratrice generale

Baharav-Miara ha dichiarato che esaminerà la valutazione della Corte e che è pronta sia a un verdetto sia a un accordo che rifletta la natura degli atti e dei reati. La giudice ha spiegato che la convocazione non indica una mancanza di fiducia nei pubblici ministeri che seguono il processo, poiché l’atto d’accusa è firmato dall’ufficio della procuratrice generale.

Secondo la giudice, “L’interesse pubblico richiede una riconsiderazione”. Il collegio ritiene che sia arrivato il momento di riesaminare come proseguire il processo, che è ancora nella fase di testimonianze della difesa.