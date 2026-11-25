Con una mail interna la Coimec di Cormano (Milano) ha avvisato i dipendenti che Massimi Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, lavorerà da loro. Tutti i dettagli.

Ditta accoglie Massimo Bossetti con una mail ai dipendenti: “Lavorerà da noi”

Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio passerà la sua semilibertà lavorativa lavorando alla Coimec di Cormano, nel Milanese, azienda di coibentazioni termoacustiche.

La stessa ditta ha inviato una mail interna per informare tutti i dipendenti che l’ex muratore di Mapello lavorerà appunto da loro, cime riportato oggi da il Corriere della Sera, La Stampa e QN. Detenuto a Bollate dal 2019, Massimo Bossetti aveva già svolto attività lavorative nelle officine interne all’istituto prima di ottenere l’autorizzazione per lavorare all’esterno.

Va sottolineato che non è stato Bossetti a presentare la richiesta formale di uscire per lavorare, ma l”iniziativa è partita dalla direzione del carcere con il benestare del magistrato di sorveglianza. Massimo Bossetti ha iniziato a lavorare lo scorso 23 di novembre.

Massimo Bossetti spera nella revisione del processo

Ogni mattina Massimo Bossetti quindi, dallo scorso lunedì, esce dal carcere di Bollate per andare a Cormano e lavorare alla Coimec, per rientrare in cella poco dopo mezzogiorno.

La difesa dell’ex muratore di Mapello intanto sta continuando con l’iter giudiziario. Recentemente, intervistato a “Quarto Grado“, Massimo Bossetti si era detto fiducioso circa una possibile revisione del processo. Bossetti sta infatti “cercando di provare a evidenziare” la propria innocenza, asserendo che secondo lui “ci sono tante cose che possono essere fatte meglio”. Su chi avrebbe ucciso Yara Gambirasio, “è meglio chiedere agli avvocati, non voglio sbilanciarmi più di tanto. L”idea che c’è anche nel gruppo difensivo è che tutto sia scaturito all’interno della palestra. È lì che bisogna cercare e prendere in mano di nuovo le indagini e ripetere tutto.”