Papa Francesco afferma di aver visto il diavolo in tre occasioni e le porte dell’inferno una volta. Lo scrive in un diario intimo e inedito, di cui un nuovo libro, Il diario spirituale di Papa Francesco, pubblica alcuni estratti. Il diario è stato ritrovato e pubblicato dal cardinale argentino Víctor Manuel Fernández.

Jorge Bergoglio, papa dal 2013 al 2025, ha tenuto il diario tra il 1992 e il 2024.

Il testo rivela, secondo il libro, le sue preoccupazioni, i suoi rimpianti e la sua autocritica, insieme alla sua fede. Nell’intervista che accompagna la pubblicazione, Fernández legge alcuni passaggi e spiega perché ha deciso di renderli pubblici, nonostante i dubbi.

Le tre apparizioni del diavolo nel diario

Nel diario il pontefice elenca tre episodi che, scrive, non dubita siano avvenuti con la presenza fisica del demonio.

Il primo risale a circa quindici anni prima: Bergoglio lo vide dal finestrino di una macchina. Il secondo avvenne durante una celebrazione nella cappella del Carmelo, quando il demonio lo fissò con occhi di fuoco. Bergoglio, allora arcivescovo di Buenos Aires, scappò stringendo il rosario e affidandosi alla Vergine.

Il terzo episodio è quello più recente, ed è avvenuto quando Bergoglio era già papa.

Al ritorno dal viaggio in Cile, pochi giorni dopo l’arrivo a Roma, durante un incontro sentì la voce del demonio. Il diario riporta le parole: “Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo.” Il pontefice annota la data del 21 gennaio 2021. Tre giorni dopo scrive: “Ma c’è qualcosa che è rimasto, come un’impronta.”

Due anni di crisi spirituale

Fernández indica in quei giorni l’inizio di due anni di crisi spirituale. Secondo il diario, Francesco ne uscì soltanto nel Natale del 2022. Nel testo il papa definisce il rischio come una seduzione pagana e parla della fatica di gestire il potere, che per un papa riguarda anche i rapporti internazionali e non solo la curia.

Il 30 dicembre 2022 Bergoglio si descrive con parole dure: “Jorge arrogante, autosufficiente, cinico e bugiardo su se stesso…”. Fernández precisa che all’esterno non emersero segni di un uomo ossessionato dal potere. La crisi, secondo lui, era interiore. Il cardinale sostiene anche che il testo spagnolo parla di una seduzione pagana che non ha nulla di edonistico: la tentazione, scrive, è rifiutare il Dio vero per adorare idoli, o se stessi.

Il potere e la paura di far soffrire

Nel diario il papa temeva di ripetere, in forma più sottile, gli errori della giovinezza. Fernández ricorda che Bergoglio fu allontanato dalla guida dei gesuiti argentini e trascorse un periodo a Cordova, che il pontefice definiva il suo purgatorio. Il cardinale afferma che quella fu una sofferenza, ma non una crisi spirituale. Il diario, aggiunge, mostra un uomo che si colpevolizzava quando faceva soffrire qualcuno.

Fernández racconta di aver conosciuto Bergoglio più da vicino nel 2007, durante l’assemblea dell’episcopato latinoamericano ad Aparecida, in Brasile. Il cardinale dice che la maggior parte di quanto è scritto nel diario non la conosceva. Secondo lui, la crisi non fu mai raccontata a voce, nemmeno nelle udienze private e nelle cene settimanali con il papa.