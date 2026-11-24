Il Napoli torna in campo in Champions League e lo fa in trasferta. Martedì 24 novembre, alle 21:00, la squadra allenata da Massimiliano Allegri affronta il Manchester City all’Etihad Stadium, nella quinta giornata della fase campionato della competizione. La partita è in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e in live streaming su NOW e SkyGo.

Classifica e probabili formazioni

Il Napoli è a quota 3 punti, al 26esimo posto in classifica, insieme a Porto, Aek Atene, Villarreal, Lipsia, Feyenoord e Sabah. Il Manchester City è invece quarto con 9 punti. Il City schiera un 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, la difesa formata da Khusanov, Guéhi, Dias e O’Reilly, e Anderson a centrocampo. La panchina è affidata a Maresca.

Il Napoli gioca con un 3-5-1-1 sotto la guida di Allegri.

Il lavoro di allenamento dopo la vittoria

Il 22 novembre gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center, in vista della sfida di martedì contro il City all’Etihad Stadium. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina. Chi aveva giocato dal primo minuto ha fatto lavoro di scarico, mentre il resto della squadra ha lavorato su attivazione ed esercitazioni in fase di possesso.

La sessione si è chiusa con una partitina.

Informazioni per i tifosi ospiti

La SSC Napoli invita i propri tifosi a consultare le informazioni sulla sicurezza, che riguardano le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e dei comportamenti vietati. Il punto di incontro per i tifosi del Napoli, predisposto dalla Polizia locale, si trova in Shambles Square, nel centro di Manchester. Il club raccomanda di seguire le indicazioni della Polizia locale e quelle relative al punto di incontro.

Chi si sposta a Manchester per la partita deve leggere le informazioni sulla sicurezza prima di partire, perché regolano l’accesso allo stadio e cosa si può portare dentro. Il calcio d’inizio è fissato per le 21:00 di martedì.