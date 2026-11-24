Padova InkShow dal 27 al 29 novembre: artisti e programma

Padova InkShow dal 27 al 29 novembre: artisti e programma

Dal 27 al 29 novembre la Fiera di Padova ospita una convention internazionale del tatuaggio, ma sulle condizioni di lavoro e sui controlli sanitari nel settore i materiali disponibili non dicono nulla.

Dal 27 al 29 novembre la Fiera di Padova ospita il Padova InkShow, una convention internazionale del tatuaggio che riunisce oltre 200 artisti italiani e stranieri. Il programma prevede contest, premi, concerti, DJ set e contaminazioni tra arti visive e culture urbane.

La manifestazione nasce a Padova, all’interno dello studio Hurt Me Babe, nel centro cittadino.

Alla guida ci sono Alex Toniato e Alberto Dogo, fondatori dello studio, insieme a Fabrizio Bruno, responsabile della direzione creativa. Secondo gli organizzatori alle spalle del progetto ci sono oltre quindici anni di esperienza nelle convention italiane e internazionali.

Artisti, stili e premi in programma

Tra gli ospiti c’è Flipshades, che lavora su tatuaggi con l’effetto di sticker, toppe ricamate e immagini tridimensionali.

Da Singapore arriva Nicckuhori, interprete della tradizione giapponese dal 1998, legato alla scuola di Horiyoshi III. Il suo lavoro segue l’anatomia del corpo con grandi composizioni.

Tra i premi della convention compare anche un simbolo legato a Padova: la lingua di Sant’Antonio, presente nei riconoscimenti firmati da El Rana. Il materiale descrive il Padova InkShow come un appuntamento che porta il tatuaggio dentro la Fiera, con concerti e DJ set accanto alle sessioni di lavoro degli artisti.

Il legame con la città e i suoi affreschi

Gli organizzatori collegano la manifestazione alla storia artistica di Padova. Gli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni sono il riferimento scelto per raccontare il rapporto tra patrimonio storico e linguaggi contemporanei. Nel giugno 2026 una mostra al Centro Culturale Altinate San Gaetano aveva già portato il tatuaggio in città, con attenzione alle sue radici rituali.

Durante la convention il pubblico può osservare il lavoro dal vivo, confrontare i portfolio dei tatuatori e prenotare un tatuaggio direttamente con il professionista scelto. Il programma non riporta prezzi, tariffe o modalità di prenotazione, quindi chi vuole farsi tatuare dovrà chiedere queste informazioni agli stand.

Cosa non dicono i materiali

Le informazioni disponibili descrivono la convention, gli artisti e il programma, ma non documentano le condizioni di lavoro dei tatuatori, i compensi, né le regole sanitarie che gli studi devono rispettare. Su questi temi il materiale non riporta né dati né verifiche, quindi l’articolo non può dire se nel settore esistano abusi o rischi igienici.

Per chi frequenta la convention, il punto pratico è chiedere allo studio come vengono gestiti materiali monouso, sterilizzazione e autorizzazioni, prima di prenotare. Le risposte degli artisti sono il modo più diretto per capire come lavora uno studio.