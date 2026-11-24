L'infiammazione cronica si può influenzare anche a tavola. Una sintesi dei principi dell'alimentazione antinfiammatoria: fibre, omega-3, polifenoli, cibi da limitare e rapporto con peso e glicemia.

L’alimentazione antinfiammatoria è un approccio nutrizionale che seleziona gli alimenti per ridurre i livelli di infiammazione cronica e migliorare il benessere generale. Punta su ingredienti naturali, freschi e poco processati, con un buon equilibrio tra macronutrienti e molti composti bioattivi.

L’infiammazione cronica è un processo silenzioso. Il materiale disponibile la collega a condizioni come endometriosi, tiroidite di Hashimoto, artrite e sindrome metabolica.

Un caso simile riguarda il lipedema, patologia infiammatoria di cui una nutrizionista descrive il miglioramento delle pazienti con un’alimentazione antinfiammatoria mirata. Il testo non fornisce però uno schema settimanale completo, liste della spesa o indicazioni su porzioni e cotture: qui si riportano i principi di base.

Gli obiettivi: infiammazione, microbiota, metabolismo

L’alimentazione agisce sull’infiammazione in tre modi.

Si riducono zuccheri raffinati e grassi trans, che aumentano la produzione di citochine pro-infiammatorie. Si aumentano i cibi ricchi di antiossidanti e polifenoli, che contrastano lo stress ossidativo. Si cerca poi l’equilibrio tra omega-3 e omega-6.

Sul fronte intestinale, uno squilibrio del microbiota può aumentare la permeabilità intestinale (leaky gut). Aiutano le fibre prebiotiche di verdure, frutta e cereali integrali senza glutine, i fermentati come yogurt, kefir, crauti e kimchi, e gli alimenti ricchi di polifenoli: frutti di bosco, tè verde, curcuma.

Una dieta mirata può inoltre stabilizzare glucosio e insulina, riducendo i picchi glicemici, e attenuare gonfiore, acidità e reflusso. Un’alimentazione pro-infiammatoria, al contrario, può favorire insulino-resistenza, aumento di peso e difficoltà digestive. Quando l’infiammazione di basso grado si associa a sovrappeso e scarsa tolleranza al glucosio, è indicato un protocollo ipocalorico che porti a un dimagrimento lento e sostenibile.

Cosa limitare e cosa scegliere

Tra i cibi da limitare o eliminare:

Zuccheri raffinati e farine bianche : meglio cereali integrali senza glutine, frutta a basso indice glicemico e dolcificanti come stevia ed eritritolo.

: meglio cereali integrali senza glutine, frutta a basso indice glicemico e dolcificanti come stevia ed eritritolo. Grassi trans e idrogenati , presenti in biscotti, merendine e snack: meglio olio extravergine d’oliva, olio di cocco e semi di lino.

, presenti in biscotti, merendine e snack: meglio olio extravergine d’oliva, olio di cocco e semi di lino. Carni processate e fritture : meglio pesce azzurro, uova biologiche e proteine vegetali come legumi ben tollerati, tofu e tempeh.

: meglio pesce azzurro, uova biologiche e proteine vegetali come legumi ben tollerati, tofu e tempeh. Alcol e bevande zuccherate , comprese bibite gassate e succhi industriali.

, comprese bibite gassate e succhi industriali. Glutine e latticini industriali: in soggetti predisposti possono aumentare la permeabilità intestinale. Chi soffre di endometriosi, Hashimoto o disturbi intestinali può provare per alcune settimane una dieta senza glutine e latticini, monitorando i sintomi.

Tra i pilastri da favorire ci sono cibi ricchi di antiossidanti, vitamine e minerali, come le verdure a foglia verde. Alcuni esempi di piatti proposti: chia pudding con latte di avena e fichi a colazione, riso venere con calamari, zucchine e menta a pranzo.

Il ruolo di omega-3 e antiossidanti

Un approccio nutrizionale basato su acidi grassi omega-3 e antiossidanti, con le calorie adeguate al dimagrimento quando serve, serve a inibire le citochine pro-infiammatorie. Un’assunzione eccessiva di calorie, soprattutto ricca di grassi saturi e con ridotta tolleranza al glucosio, attiva i meccanismi dello stress ossidativo. Una pianificazione alimentare metodica garantisce un rifornimento continuo di micronutrienti, utili ad abbassare i valori della proteina C-reattiva. Scegliere alimenti con un elevato indice ORAC aiuta a neutralizzare i radicali liberi prima che danneggino DNA e membrane cellulari.

Chi ha patologie come quelle citate o dubbi sul proprio quadro clinico può chiedere una valutazione a un nutrizionista prima di eliminare glutine o latticini, e annotare i sintomi durante la prova per confrontarli a distanza di settimane.