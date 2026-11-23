Una nave cargo russa in fiamme nel Golfo di Finlandia, un elicottero sospettato di aver violato lo spazio aereo finlandese e un'accusa che Kiev non ha confermato.

Diversi Paesi europei hanno criticato la Russia per le incursioni aeree di elicotteri e droni avvenute negli ultimi mesi. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha avvertito il 17 settembre che Mosca potrebbe lanciare attacchi con droni o missili contro i Paesi che sostengono l’Ucraina, presentandoli come incidenti.

Il caso più recente riguarda il Golfo di Finlandia, nel Mar Baltico, dove un attacco con droni ha provocato un incendio a bordo di una nave russa e ha portato a un sospetto di violazione dello spazio aereo finlandese.

La nave Sparta II colpita nel Golfo di Finlandia

La Sparta II è una nave cargo lunga 121 metri, gestita da Oboronlogistika, società di logistica russa legata al Ministero della Difesa di Mosca. La compagnia fornisce trasporti e supporto logistico alle operazioni statali russe, e per questo le sue navi possono avere un ruolo nella rete di rifornimento militare del Paese.

Al momento dell’attacco la nave viaggiava da San Pietroburgo verso Kaliningrad, l’exclave russa sul Baltico situata tra Polonia e Lituania.

Secondo le ricostruzioni, la nave è stata colpita da due droni il 21 novembre mentre navigava nella parte orientale del Golfo di Finlandia, a ovest dell’isola di Gogland. A bordo è scoppiato un incendio, la nave ha perso la capacità di manovra ed è finita in acque territoriali finlandesi.

I suoi 16 membri dell’equipaggio sono stati evacuati e un membro ha riportato lievi ferite. Il contenuto del carico non è stato accertato pubblicamente: le autorità finlandesi non escludono che vi fossero equipaggiamenti militari, ma non ne hanno la conferma. La nave è anche soggetta alle sanzioni degli Stati Uniti.

Il rimorchio e le responsabilità sull’attacco

La Guardia di frontiera finlandese ha dichiarato di aver trainato la nave dalle acque finlandesi fino alla Russia nel pomeriggio di domenica. Altre ricostruzioni indicano che a trainarla fuori dalle acque finlandesi sono stati mezzi di soccorso russi, dopo una risposta di emergenza coordinata dalle autorità marittime di Finlandia, Estonia e Russia. Il presidente finlandese Alexander Stubb ha pubblicato un messaggio su X, affermando che la Sparta II, che rappresentava una grave minaccia, aveva lasciato le acque finlandesi. Nel messaggio ha scritto: “the consequences of Russia’s war of aggression are also being felt in our neighbouring regions”.

I militari finlandesi hanno valutato che l’Ucraina sia probabilmente responsabile dell’attacco. Le autorità ucraine, però, non avevano confermato la propria responsabilità nelle informazioni disponibili al momento. Non sono ancora stati accertati l’identità dell’attaccante, gli obiettivi operativi e le circostanze precise del colpo.

Il sospetto sull’elicottero russo

Il ministero della Difesa di Helsinki ha comunicato che un elicottero russo è sospettato di aver violato lo spazio aereo finlandese, poche ore dopo l’attacco alla nave. Il velivolo sarebbe penetrato fino a 4,1 km all’interno del territorio finlandese. Il ministro della Difesa Antti Häkkänen ha dichiarato che la presunta violazione «potrebbe essere legata a operazioni di salvataggio o di sorveglianza condotte in seguito ai danni subiti da una nave da carico nel Golfo di Finlandia».

Nella dichiarazione diffusa lunedì, il ministero degli Esteri ucraino ha scritto: “Ukraine has the right to defend itself against Russia’s illegal aggression”. Mosca non ha ancora risposto pubblicamente alla convocazione del proprio ambasciatore da parte della Finlandia. Secondo le fonti consultate, l’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza del trasporto marittimo russo, sulla vulnerabilità delle rotte baltiche e sul rischio di una nuova escalation militare vicino al territorio della NATO.

Nei prossimi giorni il punto decisivo sarà la risposta della Russia alla convocazione dell’ambasciatore. Finché Mosca non si pronuncia e Kiev non conferma o smentisce il proprio coinvolgimento, resta da chiarire se l’elicottero fosse impegnato in operazioni di soccorso o di sorveglianza.