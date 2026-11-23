Centinaia di scuole in Germania e Danimarca ricevono la stessa minaccia di bomba via email, e alcune mandano a casa gli studenti.

Dopo alcuni giorni di calma, le minacce di bomba via email sono tornate a raggiungere gli istituti scolastici. Questa volta i messaggi sono arrivati a più di 450 scuole in Germania e in Danimarca, poco dopo l’inizio delle lezioni di lunedì mattina. Il testo era identico in tutte le mail, e il mittente risulta anonimo.

Di recente anche le scuole italiane avevano ricevuto per due giorni consecutivi un mailbombing simile, firmato «Mikhail Andropov». Il caso tedesco e quello danese riprendono lo stesso schema di messaggi intimidatori inviati in massa.

Le mail in Germania e le scuole evacuate

Il messaggio arrivato alle scuole tedesche portava come oggetto «La morte ti aspetta», mentre il testo diceva: «Tra un’ora esploderà la scuola».

Un’altra versione dell’oggetto, riportata dalla polizia di Friburgo, recitava «La morte ti attende». Secondo la polizia di Friburgo, tutte le email inviate agli istituti contenevano lo stesso testo, e l’indagine è stata aperta per identificare il mittente. Le segnalazioni sono arrivate anche attraverso la linea di emergenza della polizia.

In Turingia le segnalazioni sono arrivate da scuole di Jena, Erfurt, Norhausen, Gotha e Rudolstadt, come ha reso noto la polizia regionale di Erfurt.

Le forze dell’ordine hanno consigliato agli istituti di non evacuare, ma alcune scuole avevano già mandato a casa gli studenti. Un portavoce della polizia della Turingia ha spiegato che alcune scuole hanno rimandato a casa gli alunni quella mattina, e pattuglie sono state inviate presso questi istituti.

Anche la Bassa Sassonia è stata coinvolta, come ha confermato la polizia di Hannover. Nello Schleswig-Holstein le lezioni sono state sospese in alcune scuole a scopo precauzionale, mentre in altre insegnanti e studenti hanno lasciato temporaneamente l’edificio. I ministeri dell’Interno e dell’Istruzione hanno confermato le minacce, ma inizialmente non hanno fornito il numero delle scuole coinvolte.

Il caso danese e le valutazioni della polizia

Anche in Danimarca un gran numero di scuole ha ricevuto minacce di bomba via email nelle stesse ore. Le autorità stanno valutando ogni minaccia singolarmente e, secondo quanto riferito, non ci sono motivi di preoccupazione pubblica. Il numero esatto delle scuole colpite non è noto.

La polizia danese ha definito le minacce «prive di fondamento», precisando in un comunicato: «Se si tratta solo dell’e-mail, non abbiamo bisogno di ulteriori segnalazioni». Le forze dell’ordine hanno chiesto di contattarle nel caso in cui si trovino oggetti o persone sospette nelle scuole.

Le indagini in corso

La polizia di Friburgo ha aperto un’indagine per disturbo della pace pubblica. Al momento, però, gli investigatori «non credono che le minacce di bomba siano serie». Le forze dell’ordine tedesche indagano anche per turbamento dell’ordine pubblico attraverso minacce di atti criminali. Le scuole, secondo le indicazioni ricevute, devono contattare la polizia e denunciare le minacce.

Il testo della mail danese conteneva un riferimento al terrorismo e riportava la frase «Allahu akbar». Le indagini cercano di risalire al mittente dei messaggi, che fino a ora resta anonimo.