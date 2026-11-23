(Adnkronos) - Penultimo capitolo del Grande Fratello Vip: questa sera, lunedì 23 novembre, in prima serata su Canale5 andrà in onda un nuovo appuntamento, la semifinale. Sarà una puntata di grandi verdetti. Vincitori e vinti: chi accederà alla finale e potrà sognare la vittoria? Sarà il pubb...

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Penultimo capitolo del Grande Fratello Vip: questa sera, lunedì 23 novembre, in prima serata su Canale5 andrà in onda un nuovo appuntamento, la semifinale. Sarà una puntata di grandi verdetti. Vincitori e vinti: chi accederà alla finale e potrà sognare la vittoria? Sarà il pubblico a decidere il destino dei concorrenti rimasti nella Casa: Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello, Piera Meloni e le (già) finaliste Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.

Una doppia eliminazione e la proclamazione del quarto finalista accenderanno una serata piena di emozioni e colpi di scena.

La semifinale vede anche ritorno di Alessandra Mussolini. Da vincitrice in carica è pronta a punzecchiare e dare una scossa ai concorrenti ancora in gara. Nel suo mirino soprattutto le tre finaliste che dovranno difendersi dalle sue stoccate.

Ultimi giorni di convivenza e nodi che vengono tutti al pettine. Sono ancora tanti i sospetti su Federica Morello: per molti il suo comportamento è ambiguo, poco autentico e strategico. E, stasera, le ultime nomination di questa edizione riveleranno ancora una volta alleanze e tensioni irrisolte.

Tensioni tra Andreas Müller e Marina La Rosa: le parole di Veronica, la moglie di Andreas, hanno creato un po’ di tensione nel loro rapporto.

Il chiarimento, le scuse, l’abbraccio… è tornato tutto come prima? Marina sembra avere ancora un nodo da sciogliere. E stasera se ne parlerà con loro.

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