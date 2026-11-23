Max Parisi come sta: "Mi avevano dato poche settimane di vita, il daraxonrasi...

Max Parisi come sta: "Mi avevano dato poche settimane di vita, il daraxonrasi...

(Adnkronos) - "Io ero arrivato a un quarto stadio, avevo davvero poche settimane di vita davanti: il farmaco, oltre ad avermi salvato la vita, sta progressivamente riportandomi verso una condizione di vita assolutamente normale". Così Max Parisi, in onda al Tgcom24, racconta gli effetti che il dar...

(Adnkronos) – “Io ero arrivato a un quarto stadio, avevo davvero poche settimane di vita davanti: il farmaco, oltre ad avermi salvato la vita, sta progressivamente riportandomi verso una condizione di vita assolutamente normale”. Così Max Parisi, in onda al Tgcom24, racconta gli effetti che il daraxonrasib sta avendo sulla sua malattia al pancreas.

“Per quanto riguarda il mio caso singolo, l’effetto è stato particolarmente sorprendente”.

“Possono comunque esserci degli effetti collaterali”, precisa lo speaker radiofonico di Radio Monte Carlo. Nel suo caso si sta verificando “una regressione del tumore, una restrizione dello spazio che prima occupava e di conseguenza una serie di benefici molto importanti”.

Inoltre, sottolinea Parisi, che il farmaco starebbe producendo degli effetti “curativi” anche su altre condizioni come “l’infiammazione dei linfonodi e la riduzione di possibilità di ulteriori metastasi”. Il conduttore sta seguendo la terapia da altre due mesi ed è in “progressivo miglioramento” anche se precisa, “ci vorrà del tempo”.

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