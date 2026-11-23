“Lo stiamo sottovalutando”, Silvia Salis pensa già al Colle e getta la m...

“Lo stiamo sottovalutando”, Silvia Salis pensa già al Colle e getta la m...

Le tensioni nel Campo largo non riguardano soltanto le primarie e la leadership della coalizione. A riaccendere il dibattito è Silvia Salis, che guarda già alla successione al Quirinale e richiama le forze progressiste alle proprie responsabilità in vista dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica.

Salis richiama il Campo largo alle sue responsabilità: nel mirino anche la partita del Quirinale

Mentre il dibattito politico nel Campo largo continua a ruotare intorno alla leadership e alla definizione degli equilibri della coalizione, Silvia Salis invita a spostare l’attenzione su un appuntamento istituzionale destinato ad avere un peso determinante per il futuro del Paese: l’elezione del prossimo capo dello Stato. La sindaca di Genova ne ha parlato in occasione della cerimonia dedicata alla memoria di Sandro Pertini, durante la quale è stata conferita la cittadinanza onoraria alla memoria dell’ex presidente della Repubblica.

Nel suo intervento ha evidenziato come le forze di centrosinistra rischino di arrivare impreparate a questo passaggio, troppo impegnate a contendersi spazi e ruoli all’interno della propria area politica. «Noi progressisti in questo momento non ci stiamo rendendo conto che la prossima sfida che abbiamo davanti è la scelta del prossimo presidente della Repubblica, del prossimo ‘collega’, uomo o donna, di Sandro Pertini», ha osservato Salis, mettendo in guardia dalla tendenza a concentrarsi sulle appartenenze anziché sulle prospettive comuni.

Il messaggio della sindaca Salis: «Prendere l’eredità di Sandro Pertini»

Nel corso della commemorazione, la prima cittadina ha allargato il ragionamento al ruolo delle diverse tradizioni politiche nella storia repubblicana. La salvaguardia delle istituzioni democratiche, secondo Salis, non può essere attribuita esclusivamente alla sinistra, ma rappresenta il risultato dell’impegno di culture politiche differenti. «Il Paese, la democrazia, l’hanno difese i socialisti come i democratici, i cattolici come i liberali», ha ricordato, soffermandosi anche sul ritorno di espressioni e temi che Pertini avrebbe auspicato di non sentire più.

Da qui il riferimento alla necessità di contrastare ogni possibile deriva autoritaria e di riconoscersi in principi che vadano oltre le divisioni partitiche. «Difendere la Repubblica, la democrazia, la giustizia, l’equità che non è l’uguaglianza, è sicuramente un messaggio di sinistra ma fondamentalmente è un messaggio progressista», ha affermato. La conclusione è stata un richiamo diretto alla responsabilità politica del centrosinistra: «Chi è progressista in questo Paese dovrebbe avere l’orgoglio e la responsabilità di prendere l’eredità di Sandro Pertini e cercare di essere all’altezza».