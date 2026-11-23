In una nota la candidata sindaco di Milano, Silvia Sardone, ha replicato all'idea del candidato Pd Majorino di affliggere il cartello "Qui nessuno è straniero" sotto la scritta 'Milano".

In una nota la candidata sindaco di Milano, Silvia Sardone, ha replicato all’idea del candidato Pd Majorino di affliggere il cartello “Qui nessuno è straniero” sotto la scritta ‘Milano”. I dettagli.

“Qui nessuno è straniero”, il Pd vuole affliggere un cartello sotto la scritta ‘Milano’

Il candidato Pd a sindaco di Milano, Pierfrancesco Majorino avrebbe proposto l’idea di affliggere il cartello “Qui nessuno è straniero” sotto la scritta ‘Milano’.

Ecco cosa ha scritto in una nota la candidata, sempre a sindaco di Milano ma per la Lega Silvia Sardone: “Leggo sui giornali che il candidato Pd Majorino per le primarie del centrosinistra ha proposto di installare delle scritte ‘Qui nessuno è straniero’ in corrispondenza degli ingressi della città e su Palazzo Marino.

Un’idea stravagante che dimostra, una volta di più, lo spirito immigrazionista e anti-italiano della sinistra. Nulla che sorprenda: Majorino anni fa è stato uno dei promotori dei cortei pro clandestini e delle tavolate multietniche.”

“Qui nessuno è straniero”, il Pd vuole affliggere un cartello sotto la scritta ‘Milano’: la replica di Sardone

Come abbiamo appena visto, il candidato a sindaco di Milano per il Pd, Pierfrancesco Majorino, avrebbe proposto l’idea di affliggere il cartello “Qui nessuno è straniero” sotto alla scritta ‘Milano’. Di questa idea ha replicato in una nota la candidata, sempre a sindaco di Milano, per la Lega Silvia Sardone: “Il Pd dovrebbe però fare un’analisi seria sui danni delle sue politiche pro migranti: la città è capitale dei reati, i maranza delinquenti si moltiplicano, il modello Milano di accoglienza è clamorosamente fallimentare. Tra l’altro, in tutta Europa la sinistra sta archiviando la stagione delle ‘porte aperte per chiunque’. Noi invece ci ritroviamo con Majorino che pensa di risolvere tutto con un cartello ideologico da centro sociale. I milanesi sono stufi della propaganda della sinistra, è l’ora di cambiare.”