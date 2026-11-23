Il ritorno di Beppe Grillo a Che tempo che fa si trasforma in un intervento ricco di provocazioni, battute e dichiarazioni sulla politica italiana. L’ex garante del Movimento Cinque Stelle lancia frecciate a Giuseppe Conte, torna a rivendicare il simbolo del M5S e apre alla possibilità di un nuovo impegno politico, guardando anche ad Alessandro Di Battista.

Tra attacchi al sistema democratico, critiche al nucleare e riferimenti agli ex alleati, non manca un passaggio destinato a far discutere sulla giustizia.

Beppe Grillo torna a Che tempo che fa: attacchi a Conte e avvertimento sul simbolo M5S

Il ritorno di Beppe Grillo nello studio di Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio, si trasforma in un lungo monologo tra battute, provocazioni e dichiarazioni politiche.

«Non mi applaudite sulla fiducia se non sapete cosa dico», esordisce rivolgendosi al pubblico, prima di prendere la parola e spaziare tra attualità, energia, tecnologia e democrazia. L’ex garante del Movimento Cinque Stelle non risparmia critiche e riferimenti agli anni trascorsi in politica.

Tra i destinatari indiretti delle sue frecciate c’è anche Giuseppe Conte, mai chiamato per nome ma indicato con il soprannome di «reverendo Jones».

Grillo torna inoltre sulla questione della proprietà del simbolo del Movimento, anticipando una possibile decisione giudiziaria: «A gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che questo simbolo è mio». E aggiunge: «Io sono sempre in politica, anche quando fai la spesa fai politica, quando scegli il bus. Non sono mai uscito». Se la sentenza dovesse dargli ragione, sarebbe pronto a riprenderne il controllo, magari per affidarlo «ai minori di 25 anni».

Grillo rivendica un ruolo politico e guarda a Di Battista: «Gli darei una mano domani mattina»

Nel corso dell’intervento, il fondatore del M5S alterna ricordi personali, riferimenti ad alcuni ex protagonisti del Movimento e riflessioni sul futuro del Paese. Cita l’amicizia con Gino Paoli e Renzo Piano, esprime affetto per Luigi Di Maio, oggi impegnato in ambito diplomatico, e riserva parole particolarmente positive ad Alessandro Di Battista. «Se facesse un partito gli darei una mano domani mattina. È il mio fratello minore», afferma. Su Di Maio aggiunge: «Era il più bravo di tutti», prima di scherzare sul suo attuale incarico: «Credo che viva in un bidone di petrolio, quando si alza il prezzo lui esce». Grillo precisa di non voler sottrarre consensi al campo largo, ma di immaginare un progetto rivolto alle nuove generazioni: «Sono il padre nobile».

Pur ammettendo di non essere più «l’elevato» e di trovarsi ormai «in una parabola discendente», rivendica la volontà di incidere ancora sulla politica italiana: «Io ci sono, sono l’unico che può cambiare questo Paese, ho una visione diversa». Nel suo ragionamento critica un sistema democratico che, a suo avviso, non riesce a rinnovarsi: «Stiamo rappezzando un cadavere, abbiamo una democrazia che non evolve, l’intelligenza artificiale evolve».

Tra le proposte avanza anche una riorganizzazione amministrativa basata sulle città-Stato, con maggiori poteri ai Comuni in materia di leggi, tasse e investimenti territoriali. Non manca un passaggio sul nucleare, rispetto al quale esprime una posizione nettamente contraria: «Non ne abbiamo bisogno», contestando anche le promesse di un possibile abbassamento delle bollette nei prossimi 25 anni.

Nessun riferimento al caso giudiziario del figlio Ciro: Grillo chiude con «Io non me ne vado»

Nessun passaggio, invece, sulla vicenda giudiziaria del figlio Ciro Grillo, condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo e attualmente impegnato nel processo d’appello. Il caso, tornato al centro dell’attenzione dopo una recente intervista a Telenord, non viene affrontato durante la trasmissione. In chiusura, l’ex garante ribadisce di non avere alcuna intenzione di scomparire dalla scena pubblica: «Io non me ne vado, non me ne sono mai andato perché sono sempre stato qui».