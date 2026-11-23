L’Antitrust Ue ha aperto un’indagine per sospetto abuso di posizione dominante nei confronti di Coca-Cola Europacific Partners (Ccep), uno dei due principali imbottigliatori europei di prodotti a marchio The Coca-Cola Company. L’indagine vuole accertare se la società abbia ostacolato le vendite transfrontaliere di bevande analcoliche e impedito ai grossisti di negoziare acquisti in più Paesi, con il rischio di prezzi più alti per i consumatori.

Ccep ha sede nel Regno Unito e commercializza i propri prodotti in Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. In questi Paesi è il principale fornitore di bevande analcoliche gassate.

Le restrizioni al centro dell’indagine

L’indagine riguarda in particolare possibili restrizioni alle esportazioni di bibite gassate e bevande sportive. Tra gli strumenti sotto esame figurano sconti subordinati alla mancata rivendita in altri Stati membri, confezioni differenziate tra un Paese e l’altro e incentivi a limitare le importazioni in Spagna.

Secondo quanto emerso, la società avrebbe inoltre impedito ai clienti all’ingrosso, tra cui supermercati e altri rivenditori, di negoziare forniture per più Paesi contemporaneamente. Le trattative dovrebbero svolgersi in modo separato a livello nazionale.

Le dichiarazioni della vicepresidente Teresa Ribera

La vicepresidente della Commissione Teresa Ribera ha dichiarato: “I cittadini europei non dovrebbero pagare di più semplicemente perché vivono in un Paese dell’Ue anziché in un altro”.

Ribera ha aggiunto: “Stiamo indagando per verificare se Coca-Cola abbia creato barriere tra i mercati nazionali”.

Le barriere ipotizzate limiterebbero la possibilità per i rivenditori di ottenere condizioni migliori, con il rischio di “prezzi più elevati e meno scelta per i consumatori”. Ccep è quotata in Borsa e opera in 31 mercati tra Europa, Asia e Pacifico. The Coca-Cola Company ne detiene una partecipazione di minoranza.