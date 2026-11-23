Un drone russo colpisce un condominio a Dymer, nella regione di Kiev, e il bilancio delle vittime sale a sei mentre continuano le ricerche sotto le macerie

Un attacco con droni russi ha colpito un edificio di cinque piani a Dymer, nella regione di Kiev, a nord della capitale ucraina. Nelle ore successive il bilancio delle vittime è stato aggiornato più volte, mentre i soccorritori continuano a rimuovere le macerie.

Il bilancio delle vittime sale da uno a sei

Nella prima ricostruzione, le autorità ucraine hanno dichiarato domenica 22 novembre 2026, alle 13:05 CET, che una persona era morta e altre 15 risultavano disperse dopo che l’attacco aveva distrutto parte del condominio.

Timur Tkachenko, capo dell’Amministrazione militare regionale di Kiev, ha riferito che il corpo di una persona era stato recuperato dalle macerie e che almeno tre persone erano rimaste ferite. Ha inoltre spiegato che è stato istituito un centro di comando per coordinare la risposta, con i servizi sociali e gli psicologi operativi sul posto.

Successivamente il bilancio è salito. Il capo dell’amministrazione statale regionale di Kiev, Timur Tkachenko, ha indicato in sei il numero delle vittime. Il Servizio statale per le emergenze ha comunicato che i soccorritori hanno estratto il corpo della sesta vittima dalle macerie di una casa distrutta. Il bilancio precedente parlava di quattro morti.

Tkachenko ha espresso le sue condoglianze alla famiglia del defunto e ha precisato che le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso.

Ricerche tra le macerie e l’appello di Zelensky

Zelensky ha scritto su X: “Nove persone sono già state evacuate e l’incendio è stato domato. Ma, purtroppo, potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie, 14 persone risultano ancora disperse”. Le immagini dal luogo mostrano le squadre di emergenza che setacciano le macerie alla ricerca di sopravvissuti.

Attacchi notturni e missili intercettori

Tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì le forze russe hanno lanciato più di 400 droni d’attacco e oltre 110 missili contro l’Ucraina. Zelensky ha definito l’operazione “uno degli attacchi più massicci” della guerra finora. Almeno sette persone sono state uccise a Kiev e sono stati danneggiati importanti ponti sul fiume Dnipro.

Domenica Zelensky ha dichiarato che, nel corso della settimana, le forze russe hanno lanciato circa 2.700 droni, quasi 1.460 bombe aeree e 165 missili contro 20 regioni ucraine. Ha detto che un numero significativo era costituito da missili balistici, inclusi quelli nordcoreani. Ha inoltre sollecitato Washington ad autorizzare il trasferimento di intercettori già pagati attraverso l’iniziativa PURL della NATO, dicendo: “È particolarmente difficile capire i ritardi nella fornitura di intercettori antibalistici all’Ucraina”.

Secondo le informazioni disponibili, le forze ucraine avrebbero effettuato a loro volta attacchi durante la notte, prendendo di mira una struttura della Guardia nazionale russa a Krasnodar. Cinque persone risultano ferite negli attacchi nella regione, quattro delle quali ad Afipsky, un insediamento che ospita una raffineria di petrolio già presa di mira in passato dall’Ucraina.

Il numero dei dispersi e delle vittime a Dymer potrebbe cambiare nelle prossime ore, perché le ricerche sotto le macerie sono ancora in corso.