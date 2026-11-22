(Adnkronos) - "A gennaio forse un giudice dirà che questo simbolo è mio. Se il giudice dirà che il Movimento è mio, lo prendo e poi magari lo darò in uso solamente ai minori dei 25 anni, per esempio". Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, si esprime così a Che Tempo che Fa, ospite d...

(Adnkronos) – “A gennaio forse un giudice dirà che questo simbolo è mio. Se il giudice dirà che il Movimento è mio, lo prendo e poi magari lo darò in uso solamente ai minori dei 25 anni, per esempio”. Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, si esprime così a Che Tempo che Fa, ospite di Fabio Fazio sul Nove.

“Ti ricordi che bei tempi con quei movimenti lì, prima che arrivasse il Reverendo Jones… Il Reverendo Jones è dentro il principio di indeterminazione di Heisenberg, è indeterminato, lui fa così. Io non ce l’ho lui”, dice Grillo rivolgendosi a Fazio e riferendosi a Giuseppe Conte, leader del M5S, paragonato al predicatore americano che negli anni ’60 guidava un movimento fondato sul culto della personalità.

“Ero un Elevato, ora ho problemi pazzeschi ad essere riconosciuto”, aggiunge nel suo show.

“Io non sono mai partito, io ci sono. Io, lo dico con estrema umiltà, io sono l’unico in Italia che può cambiare questo Paese. Noi stiamo medicando un cadavere, abbiamo una democrazia che non evolve e abbiamo una intelligenza artificiale che sbaglia ma evolve.

Il penultimo dei mohicani con il 2 per cento fa saltare il piatto. Il passato comprime il presente e non usciamo da quella bolla lì”, il ragionamento articolato. “C’è qualcosa che non va in questo presente. Siamo in un momento strano. Si può cambiare questa democrazia? Sì, si può cambiare. Io vorrei togliere tutto quello che c’è tra lo Stato e le città, fare delle città Stato”, prosegue.

Se Alessandro Di Battista tornasse il politica con il movimento Schierarsi, Grillo lo appoggerebbe? “Gli darei una mano domattina… Mio fratello… Anche quell’altro… Luigi Di Maio era il più bravo di tutti. Ora fa il diplomatico, è partito da un paesino: è partito da un paesino, aveva 18 anni. Sono orgoglioso, voglio bene a queste persone. Non so dov’è ora Luigi, credo viva in un bidone di petrolio: quando si alza il prezzo, lui esce…”.

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