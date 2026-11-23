Le autorità statunitensi indagano su Megaspeed, società di data center con sede a Singapore, per possibili violazioni delle restrizioni sull’export. Lo hanno confermato i Dipartimenti di Giustizia e Commercio degli Stati Uniti in una nota congiunta del 17/11/2026. La vicenda è legata allo scandalo Nvidia, che la settimana precedente ha portato alle dimissioni dell’amministratore delegato Jensen Huang.

Nella nota i dipartimenti scrivono: “Di norma non commentiamo le indagini in corso, ma è nell’interesse pubblico fornire i fatti”, e riconoscono l’attenzione “significativa” ricevuta negli ultimi giorni. Il caso ha sollevato anche domande di sicurezza nazionale sull’export di chip di Nvidia verso la Cina e sul possibile ruolo di Megaspeed nel farli transitare.

Inchiesta, lista nera e controlli a Singapore

Il Dipartimento del Commercio ha aperto un’inchiesta su Megaspeed nel 2024, dopo aver individuato attività sospette di deviazione di semiconduttori sensibili. Nel ha chiesto a Nvidia i documenti sulle vendite alla società. A Nvidia ha inserito Megaspeed nella propria lista “no sell”.

Agenti della Bureau of Industry and Security, l’ufficio che gestisce i controlli sulle esportazioni, hanno effettuato un controllo in loco a Singapore con la polizia di Singapore, sentendo l’allora amministratrice delegata Alice Huang.

Il Dipartimento di Giustizia ha poi assunto la guida dell’indagine penale. Secondo la gazzetta ufficiale americana, Megaspeed è stata inserita nella lista nera commerciale degli Stati Uniti, e le aziende americane non possono inviarle beni, software e tecnologia senza una licenza. Nella lista sono identificate le aziende coinvolte in attività “contrarie agli interessi di sicurezza nazionale o di politica estera degli Stati Uniti”.

All’inizio del mese è emerso che un’inchiesta del Commercio era stata fermata all’improvviso a fine 2025, dopo un’e-mail del responsabile legale di Nvidia. La precisazione dei dipartimenti è arrivata dopo quella notizia.

Contatti con i servizi cinesi

Secondo alcune fonti dell’intelligence, Alice Huang sarebbe stata in contatto con il ministero della Sicurezza di Stato cinese mentre aveva una relazione con Jensen Huang. Secondo diverse fonti, la donna è rimasta in contatto con un funzionario della principale agenzia di spionaggio cinese per oltre un anno, dalla primavera del 2025 fino all’autunno di quest’anno. Le stesse fonti riferiscono che le agenzie di intelligence avrebbero raccolto prove del fatto che Kang Wei, socio in affari della donna spesso presentato come suo marito, lavorasse per la stessa agenzia.

Jensen Huang aveva descritto inizialmente la relazione come una normale interazione con una cliente d’affari. Ha ammesso la relazione solo dopo che era emerso che la donna era stata identificata dagli Stati Uniti come agente dei servizi cinesi e che il Ceo di Nvidia era stato intercettato tramite sorveglianza elettronica. Secondo le fonti, i contatti coincidono anche, almeno in parte, con il periodo in cui Megaspeed acquisiva grandi quantità di chip Nvidia avanzati, che si sospetta siano stati introdotti clandestinamente in Cina.

La posizione di Trump

Prima che lo scandalo emergesse, i consiglieri del presidente Trump lo avevano informato in almeno due occasioni che l’intelligence statunitense aveva scoperto i legami di Alice Huang con l’agenzia di spionaggio cinese. Trump ha minimizzato e ha chiarito di non voler intervenire. Considerava Huang un prezioso alleato e Nvidia essenziale per l’economia e il mercato azionario americani.

Trump ha affermato che nessuno nel suo governo gli ha comunicato informazioni che indicassero che la donna fosse un’agente dei servizi segreti cinesi. Le fonti citate mostrano però che l’amministrazione monitorava i contatti di Alice Huang con l’agenzia cinese da oltre un anno.