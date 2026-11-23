Piazza Affari ha chiuso la seduta del 23-11-2026 in rialzo, con il Ftse Mib in progresso dello 0,65% a 49.021 punti. Il listino milanese ha compensato l’effetto negativo dello stacco delle cedole di alcune società quotate, stimato intorno all’1,4% sull’indice principale. A sostenere il mercato è stato soprattutto il ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia, accolto con entusiasmo dagli investitori.

Il ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha reintegrato Jensen Huang nel ruolo di Ceo e presidente, con effetto immediato. La decisione è arrivata undici giorni dopo le dimissioni del manager, che ha accompagnato l’espansione della società nel mercato dei processori per l’intelligenza artificiale.

La notizia ha spinto in alto le azioni del settore tecnologico, dopo le vendite delle sedute precedenti legate alle incertezze sulle valutazioni del comparto e sui ritorni economici degli investimenti nell’intelligenza artificiale.

Nel pomeriggio europeo le azioni della società statunitense hanno registrato un rialzo superiore al 30%, mentre il Nasdaq avanzava di circa il 6,5%.

A Milano STMicroelectronics ha guadagnato l’8,99% a 40,015 euro, e Technoprobe l’8,75% a 20,02 euro. Anche Prysmian ha chiuso in progresso del 6,52%, a 107,05 euro.

Milano tra cedole, banche e titoli di media capitalizzazione

La seduta ha premiato anche il comparto bancario, nonostante lo stacco degli acconti sui dividendi relativi all’esercizio 2026. Intesa Sanpaolo ha chiuso in rialzo del 2,76% a 5,838 euro, mentre UniCredit è salita del 2,02% a 76,80 euro. Banco BPM ha guadagnato il 2,49%, e Monte dei Paschi di Siena il 2,30%.

Gli indici che riuniscono le società di media e piccola capitalizzazione hanno chiuso in territorio positivo. Il FTSE Italia All-Share ha guadagnato lo 0,69%, il FTSE Italia Mid Cap l’1,82% e il FTSE Italia Star l’1,93%. Tra i titoli di maggior rilievo, Juventus ha chiuso in rialzo dell’11,60% a 1,308 euro, dopo le forti oscillazioni delle sedute precedenti. Il controvalore degli scambi è sceso a 3,57 miliardi di euro, contro i 4,02 miliardi della seduta precedente.

Europa e Wall Street

Le altre Borse europee hanno seguito il rialzo dei tecnologici. Sul versante americano, lo S&P-500 è balzato del 4,55%. Sul mercato dei cambi l’euro ha perso lo 0,39% nei confronti del dollaro, mentre l’oro ha guadagnato il 3,79%. Il petrolio Light Sweet Crude Oil ha scambiato intorno a 82 dollari per barile, in calo nella giornata.

Sul mercato obbligazionario, lo spread tra il BTP e il Bund tedesco si è ridotto. Per Fitch Ratings, intanto, l’outlook di Banco BPM è passato da stabile a positivo. L’attenzione degli investitori resta anche sull’offerta pubblica di scambio promossa da Intesa Sanpaolo su MPS, il cui periodo di adesione inizierà il 24 novembre.