La prima scrematura degli emendamenti alla manovra è iniziata in Commissione Bilancio alla Camera. Dei 6.559 emendamenti presentati complessivamente dai gruppi, circa 2mila provengono dalla stessa maggioranza. Sono oltre 1.700 quelli dichiarati inammissibili, cioè circa uno su quattro del totale.

Oltre 1.700 emendamenti esclusi, con due motivazioni

Tra gli emendamenti esclusi, poco più di 600 sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia, cioè perché non riguardano il contenuto della legge di bilancio.

Secondo quanto si apprende, il numero preciso di quelli esclusi per questo motivo è 662. Altri 1.100 sono stati bocciati per «carenza o inidoneità di compensazione», cioè perché non indicano coperture finanziarie adeguate. Tra questi ci sono alcune proposte della maggioranza sulle modifiche all’exit tax, sul superbonus e sulla rivalutazione delle pensioni.

La decisione può essere contestata. È possibile presentare ricorso entro martedì 24 novembre alle 14, e l’esito sarà comunicato in serata.

Il tetto dei segnalati e i tempi dell’esame

Per rendere gestibile l’esame parlamentare sarà fissato un tetto di emendamenti segnalati. Stando alle indiscrezioni, i partiti dovrebbero indicarne circa 700 entro giovedì.

Dopo questa fase seguirà un’ulteriore selezione sui cosiddetti «supersegnalati», che ridurrà ancora il fascicolo.

La proposta sui marcatori per la polizia

Si è fermato subito l’emendamento di Fratelli d’Italia che puntava a dotare la polizia di marcatori colorati per individuare i manifestanti violenti durante i cortei. La proposta, a prima firma Alessandro Urzì, prevedeva una sperimentazione per il 2027 da 150mila euro sull’uso di spray per facilitare l’identificazione e l’arresto in flagranza differita. La norma era già stata cassata dal decreto cortei e ora è dichiarata inammissibile per estraneità di materia. Aveva suscitato la dura reazione delle opposizioni.

Restano invece aperti i nodi principali della manovra su pensioni, sanità e fisco. Tra le bocciature per mancanza di copertura c’è anche l’emendamento a prima firma Toccalini, della Lega, che proponeva un aumento fino a 6 punti della tassazione sulle banche per finanziare il fondo per la flessibilità delle pensioni destinato a «Quota 64». Il testo è stato respinto per «carenza o inidoneità di compensazione». Stessa sorte per un emendamento che sospendeva per 24 mesi l’esecuzione delle ordinanze di demolizione in Campania.

Opzione Donna tra le proposte ancora in discussione

Non tutte le proposte sono state escluse. Lega e Fratelli d’Italia hanno presentato emendamenti per riaprire Opzione Donna, il canale di pensionamento anticipato che consente a alcune lavoratrici di andare in pensione con il calcolo contributivo dell’assegno. La misura era rimasta accessibile solo a chi aveva maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024. Nessuna delle due proposte è stata approvata.

La proposta di Fratelli d’Italia, a firma di Andrea Tremaglia, riguarda le lavoratrici con almeno 61 anni di età e 35 anni di contributi, con un requisito anagrafico ridotto di un anno per ogni figlio, e le categorie di caregiver, lavoratrici con invalidità e disoccupate. La proposta della Lega, firmata da Tiziana Nisini, sposta il termine per maturare i requisiti, così da includere le lavoratrici rimaste escluse negli ultimi anni.

Entrambe le proposte attingono al fondo da 850 milioni di euro previsto in manovra per la flessibilità in uscita, che la Lega vorrebbe destinare a «quota 64». Per le lavoratrici interessate, le proposte non cambiano le regole in vigore. Le gestioni previdenziali INPS sono coinvolte, mentre le avvocate iscritte a Cassa Forense seguono un regime proprio.