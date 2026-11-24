La morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, ha aperto due fronti d’indagine. Il corpo dell’ex prefetto è stato trovato senza vita nella sua casa in Maremma, nelle campagne di Manciano, dove era rimasto isolato dopo la perquisizione della sua abitazione. Gli inquirenti considerano senza ombra di dubbio un suicidio la causa della morte, ma non ancora la dinamica e le ragioni del gesto.

De Gennaro era indagato dalla Procura di Caltanissetta per presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio, nella quale morì il giudice Paolo Borsellino. Il giorno della tragedia, il 21 novembre, doveva rispondere a una richiesta di arresto che il gip aveva respinto, e i pm avevano fatto ricorso al Riesame.

La dinamica della morte e i reperti sequestrati

Secondo quanto comunicato dopo il vertice tra gli investigatori, De Gennaro si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia, partito da una Ruger 3,80 legalmente detenuta. Il fatto è avvenuto la mattina del 21 novembre nella sua tenuta vicino a Grosseto. La pistola e due bossoli sono stati sequestrati: uno si trovava nella dependance dove è stato trovato il corpo, l’altro nel giardino, «esploso verosimilmente all’esterno per provare il funzionamento dell’arma».

I carabinieri del nucleo informativo hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della villa e consegnato un’informativa alla procuratrice Maria Navarra e ai pm Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini. È stata disposta anche una perizia calligrafica sui manoscritti, tra cui una lettera di saluto ai familiari, una indirizzata al procuratore Salvatore De Luca e una «a chi vorrà pubblicarla». Tutti i documenti sono affidati alla Polizia Scientifica a Roma. Nelle stesse ore è stato trovato in casa un hard disk.

Due procure, due inchieste

La Dda di Firenze ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, senza indagati, in cui sono finite anche le lettere firmate da De Gennaro. I magistrati fiorentini vogliono capire se nei manoscritti ci siano riferimenti alle stragi di mafia di cui si sono occupati negli ultimi anni. L’inchiesta di Grosseto, invece, prosegue per stabilire dinamica e ragioni della morte.

Le accuse della procura di Caltanissetta riguardano il ricorso al Riesame contro il no del gip alle misure cautelari chieste per l’ex capo della Polizia, per tre suoi collaboratori e per l’ex pentito Totuccio Contorno, indagato. I carabinieri del Ros avevano eseguito sei decreti di perquisizione il 12 novembre in provincia di Roma. Secondo i pm, De Gennaro avrebbe esercitato pressioni per impedire a Contorno di rendere dichiarazioni, e avrebbe fatto nascondere e distruggere documenti.

Il legale di Contorno, Salvino Greco, ha detto che «mi pare proprio che valga poco» e ha aggiunto che sul suo tavolo e su quello degli altri avvocati sta arrivando «una montagna di documenti» depositati dai pm. Secondo Greco, «Contorno in questo momento è in condizioni fisiche pietose», e alla domanda se avesse commentato la morte di De Gennaro ha risposto che «Non ha capito cosa è successo».

Le reazioni di familiari e politica

Manfredi Borsellino, figlio del giudice ucciso nella strage di via D’Amelio, ha commentato: «Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità». Il governo si è stretto attorno a De Gennaro, e Giorgia Meloni ha sentito il sottosegretario Alfredo Mantovano. Meloni ha scritto: «Sono scioccata da una scomparsa tragica». Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato di un grande funzionario dello Stato, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che i processi si fanno nei tribunali.

La senatrice Enza Rando, componente della commissione parlamentare antimafia, ha auspicato che negli scritti lasciati da De Gennaro ci siano elementi utili per arrivare alla verità. Ha ricordato che la commissione può chiedere gli atti, segretandoli, e che quando ci sarà la condizione si darà seguito alla volontà di De Gennaro, che avrebbe voluto rendere pubblica una parte dei documenti.

Il prossimo passaggio sarà l’autopsia, che non è ancora stata fissata. Le cause della morte non sembrano in discussione, e l’attenzione resta sulle parole che De Gennaro ha scritto prima di morire.