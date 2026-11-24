Il cardinale Matteo Zuppi ha aperto l'Assemblea generale dei vescovi ad Assisi con un forte richiamo educativo verso i giovani, sottolineando che la sola repressione non basta. Nel discorso sono emerse anche critiche alla comunicazione tossica sui social network, riferimenti storici alla sinodalità del 1976 e dati allarmanti sulla povertà in Italia.

Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), ha aperto l’Assemblea generale dei vescovi ad Assisi ponendo al centro del dibattito la questione giovanile. Il porporato ha lanciato un messaggio netto: «La sicurezza è necessaria, ma la sola repressione contiene, non educa». Questa affermazione segna il tono di un intervento che intreccia analisi sociale, memoria ecclesiale e critica ai nuovi media.

I giovani tra rabbia e vuoto di senso

Riferendosi alle recenti manifestazioni nelle piazze italiane, Zuppi ha ribadito la condanna «con fermezza la violenza, che non dà voce ma la toglie», invitando però a «cogliere le loro istanze di futuro». Per il presidente della Cei, i ragazzi non devono essere trattati come «etichette o contenitori», bensì riconosciuti come «figli nostri, delle nostre città e delle nostre scuole».

L’analisi del cardinale individua nella rabbia giovanile il sintomo di una crisi più profonda: «Spesso la rabbia è solitudine che non incontra risposte e rivela un vuoto di senso, di relazioni, di adulti credibili». Di fronte a questo scenario, Zuppi chiede alle comunità cristiane, agli oratori e alle scuole di trasformarsi in «luoghi di ascolto e di responsabilità», superando una logica puramente securitaria per abbracciare quella educativa e sociale.

Contro la comunicazione tossica e le polarizzazioni

Un capitolo significativo dell’intervento è dedicato alla qualità del dibattito pubblico. Zuppi ha denunciato come i social network e gli strumenti di comunicazione tendano ad amplificare contrapposizioni e giudizi sommari, dove «quando l’altro diventa un avversario da battere, quando schierarsi conta più che capire», la parola perde il suo contesto. Il cardinale ha criticato l’«acidità irrispettosa» e i pregiudizi, definendoli incompatibili con il Vangelo.

Tuttavia, ha precisato che «L’unità e la comunione non esigono che siamo uguali, ma ci impegnano a cercare quello che unisce e a mettere da parte quello che divide». Questo richiamo all’unità si estende anche alla vita interna della Chiesa, chiamata a resistere alle logiche di divisione politica e sociale.

La memoria della sinodalità dal 1976 a oggi

Zuppi ha contestualizzato l’attuale cammino ecclesiale richiamando il cinquantesimo anniversario del primo Convegno nazionale delle Chiese in Italia, tenutosi nel 1976 sul tema «Evangelizzazione e promozione umana». Quell’appuntamento, che coinvolse circa 2.500 partecipanti, segnò un cambio di paradigma: non solo presenza fisica, ma riconoscimento di un unico cammino.

Da quell’esperienza nascono le successive tappe di Loreto, Palermo, Verona e Firenze, fino al recente Cammino sinodale. «Oggi, osserva Zuppi, questo modo di essere Chiesa ha un nome preciso: sinodalità». Il riferimento storico serve a legittimare la necessità di una Chiesa «in uscita», capace di riconoscere la creatività dei fedeli senza soffocarla con eccessivi coordinamenti burocratici.

Una Chiesa aperta e la riforma della Cei

Il presidente della Cei ha utilizzato l’immagine evangelica della moltiplicazione dei pani per descrivere il ruolo della comunità cristiana: «Il pane c’è, ma ci vuole l’arte di accogliere, accompagnare, far sedere insieme». La Chiesa deve essere una casa aperta, non un recinto, rispondendo alla fiducia accordatale dai popoli, come dimostrato dalle folle che hanno accolto Leone XIV durante il suo viaggio in America Latina.

In questa prospettiva, l’Assemblea di Assisi sarà l’occasione per avviare una riflessione sulla revisione dello Statuto della Cei. L’obiettivo dichiarato è rendere la Conferenza episcopale «più ecclesiale e più efficace», verificando se le strutture siano davvero al servizio della missione evangelizzatrice. Zuppi ha insistito sul fatto che sinodalità e collegialità episcopale non sono alternative, ma dimensioni inseparabili.

Dati sulla povertà e tutela dei minori

Accanto alle riflessioni pastorali, il cardinale ha presentato dati preoccupanti tratti dal Rapporto Povertà e Risorse 2026 di Caritas Italiana: nel 2025 la rete ha incontrato 282.539 persone, un aumento del 48% rispetto a dieci anni prima. È stata segnalata anche la crescita dell’emergenza abitativa e del gioco d’azzardo, definito una «schiavitù terribile».

Solo nella parte conclusiva dell’intervento, Zuppi ha affrontato il tema degli abusi e della tutela dei minori, mentre ha annunciato l’impegno ad accompagnare i sacerdoti verso l’incontro con Leone XIV previsto per il 12 dicembre, riconoscendo la loro generosità ma anche la crescente difficoltà e solitudine nel ministero.