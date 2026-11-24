La notizia del ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia ha innescato una corsa al rialzo nelle principali piazze finanziarie. Francoforte, Parigi e Londra hanno chiuso in positivo, mentre Wall Street ha registrato il più forte rally da un anno e mezzo. Il titolo Nvidia ha guadagnato oltre il 30%, avvicinandosi ma non raggiungendo i massimi storici di inizio ottobre.

Le Borse europee hanno ingranato la quarta, chiudendo le contrattazioni in deciso progresso sulla scia della notizia relativa al reintegro di Jensen Huang come amministratore delegato di Nvidia. L’effetto domino si è esteso immediatamente alle piazze americane, trasformando quella che era una giornata di apertura in correzione in uno dei movimenti rialzisti più significativi degli ultimi tempi.

Reazione a catena tra Francoforte, Parigi e Londra

L’impatto della decisione riguardante la leadership di Nvidia ha trovato immediata eco nei principali indici del Vecchio Continente. Francoforte ha terminato la seduta in progresso del 2,15%, seguita da Parigi che ha archiviato la giornata con un rialzo dell’1,48%. Anche la piazza di Londra ha beneficiato del clima di ottimismo, chiudendo in aumento dell’1,3%.

Si tratta di una reazione sincronizzata che riflette l’importanza sistemica del colosso dei chip all’interno delle economie occidentali.

Wall Street sigla il rally più forte da un anno e mezzo

A New York, la notizia del ritorno di Huang alla guida di Nvidia ha letteralmente fatto volare gli indici, invertendo la tendenza negativa avviata venerdì scorso.

Dopo aver toccato rialzi superiori al 7% in corso di seduta, il Nasdaq ha chiuso le contrattazioni con un guadagno del 6,51%. Il Dow Jones ha segnato un progresso del 3,01%, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un rialzo del 4,73%.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Radiocor, nei primi minuti di scambi il Dow Jones aveva già registrato un incremento di 1.150 punti (+2,39%). Il petrolio Wti al Nymex ha invece ceduto l’1,69%, attestandosi a 82 dollari al barile, confermando la divergenza tra il comparto tecnologico e quello delle materie prime energetiche.

Il titolo Nvidia: dal crollo ai massimi storici

La vera protagonista della giornata è stata la società guidata da Huang. Il titolo Nvidia ha registrato rialzi nell’ordine del 35% durante la sessione, per poi chiudere a quota 165,05 dollari con un guadagno finale del 31,48%. Il picco intraday ha toccato i 171,50 dollari, un livello nettamente superiore rispetto ai 125,53 dollari registrati nella chiusura di venerdì scorso.

Tuttavia, nonostante il clamoroso recupero, le azioni della società dovranno percorrere ancora una strada significativa per tornare ai vertici recenti. Il riferimento è al picco storico sopra i 243 dollari toccato a inizio ottobre, un obiettivo che appare ancora lontano dopo la volatilità che ha caratterizzato le ultime settimane di negoziazione.