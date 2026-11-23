Una festa per celebrare l’arrivo di un bimbo si è trasformata in tragedia con un ragazzo di 19 anni, padre del nascituro, che non invitato al baby shower si è comunque presentato sparando sulla folla. I dettagli.

Baby shower finisce in strage: il padre (non invitato) arriva armato e spara

Doveva essere una festa per celebrare l’arrivo di un bambino invece si è trasformata in una tragedia.

Siamo a Parma, nello Stato dell’Ohio, negli Stati Uniti quando un ragazzo di 19 anni, padre del nascituro e non invitato al baby shower, si sarebbe invece presentato lo stesso all’evento armato per poi mettersi a sparare nel corso di una lite e dando vita a una sparatoria. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio, 21 novembre 2026, quando dopo l’arrivo del padre del piccolo nel locale dove si stava svolgendo il baby shower, sarebbe scoppiata una lite e, stando a quanto ricostruito sino a ora dagli investigatori, pare che a sparare per primo sia stato proprio il 19enne.

A perdere la vita in tre, tra cui lo stesso 19enne, colpito forse da un familiare della madre.

Baby shower finisce in tragedia: tre morti, un ferito

Come abbiamo appena visto, un baby shower in Ohio si è trasformato in una strage, col padre del nascituro, non invitato al locale dove si svolgeva l’evento, che si sarebbe presentato lo stesso armato e, dopo una lite, avrebbe dato il via a una sparatoria, nella quale è rimasto ucciso.

A perdere la vita anche una ragazza di 17 anni e un uomo di 45 anni, probabilmente parenti della futura madre. Ferita invece una donna di 39 anni. La futura madre è invece rimasta illesa. La polizia intanto avrebbe arrestato un uomo di 29 anni, che sarebbe colui che avrebbe sparato e ucciso il 19enne. La sua posizione è al vaglio, non è escluso che abbia agito per legittima difesa, se verrà stabilito che a sparare per prima sia stato effettivamente il padre del bambino.