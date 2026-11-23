Ieri, domenica 22 novembre 2026, si è verificato un terribile incidente stradale lungo la via Emilia a San Rocco al Porto (Lodi): è morta una ragazza di soli 18 anni.

San Rocco al Porto, terribile incidente stradale: scontro tra due auto

Ieri sera, domenica 22 novembre 2026, si è verificato un drammatico incidente stradale lungo la via Emilia a San Rocco al Porto, in provincia di Lodi.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 21.30, e avrebbe coinvolto due auto che si sarebbero scontrate. L’impatto è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione, una ragazza di 18 anni era alla guida di una Kia Picanto e da Piacenza stava percorrendo la Statale quando, dopo aver superato il ponte, si è scontrata con un’altra auto, guidata da un 30enne e con a bordo una 26enne.

La Kia Picanto sarebbe finita contro il guardrail. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, con diverse ambulanze, un’automedica e un elicottero decollato da Como. Sul luogo anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Terribile incidente frontale a San Rocco: morta una 18 enne, due i feriti

Come visto nella serata di ieri si è verificato un terribile incidente stradale a San Rocco al Porto, con una Kia Picanto guidata da una 18enne che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata sulla via Emilia con un’altra auto, guidata da un 30enne e sui viaggiava anche una 26enne. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, con la 18enne che è rimasta incastrata tra le lamiere. La ragazza è stata trasportata d’urgenza al San Gerardo di Monza con l’elisoccorso partito da Como. Nonostante i tentativi di salvarla, la 18enne è deceduta. Si chiamava Chiara Patrono, ed era figlia di un maresciallo dei Carabinieri di Lodi. Ferita invece la 26enne, portata in codice giallo all’ospedale di Cremona, mentre per il 30enne non è stato necessario il ricovero.