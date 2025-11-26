Atalanta vs Eintracht Francoforte: Formazioni e Streaming della Champions League

Il 26 segnerà un momento decisivo per l’Atalanta, che scenderà in campo per affrontare l’Eintracht Francoforte nella fase a gironi della Champions League. I nerazzurri, guidati dal nuovo allenatore Raffaele Palladino, sono alla ricerca di una vittoria che possa dar loro slancio nel torneo europeo, dopo un avvio complicato della stagione.

L’Eintracht, attualmente in difficoltà, ha raccolto solo 4 punti nelle prime quattro partite, mentre l’Atalanta ha totalizzato 7 punti.

Questo incontro rappresenta un’opportunità imperdibile per gli orobici di consolidare la loro posizione e compiere un passo importante verso la qualificazione.

Analisi delle squadre

Per quanto riguarda le formazioni, l’Atalanta si schiererà con un 3-4-3 che punta su un attacco dinamico, con Gianluca Scamacca al centro, supportato da Charles De Ketelaere e Ademola Lookman. La linea mediana sarà composta da Marten De Roon e Éderson, entrambi cruciali per il gioco di transizione.

Probabili formazioni

La probabile formazione dell’Atalanta prevede:

; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Éderson, Zappacosta;

De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

Dall’altra parte, l’Eintracht si disporrà con un 4-2-3-1, cercando di sfruttare la velocità dei suoi esterni. Mario Götze e Daichi Kamada saranno cruciali per fornire assist al centravanti Jonas Wind.

Contesto e significato della partita

La partita di oggi non è solo una questione di punti, ma rappresenta anche un test importante per la leadership di Palladino. Dopo un esordio difficile, che ha visto la sua squadra soccombere contro il Napoli, il tecnico bergamasco è chiamato a dimostrare di poter portare l’Atalanta verso traguardi ambiziosi. La pressione è alta, e una vittoria potrebbe restituire fiducia e serenità all’ambiente.

Per l’Eintracht, invece, il discorso è ben diverso. La squadra tedesca è in un periodo critico, e una sconfitta potrebbe significare ulteriori complicazioni nel percorso europeo. La necessità di ottenere punti in casa è fondamentale per non compromettere le loro chance di avanzare nella competizione.

Dove seguire la partita

Il match avrà luogo alle 21:00 al Waldstadion di Francoforte e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Gli appassionati potranno seguire l’evento anche in streaming tramite la piattaforma NOW.

La sfida tra Atalanta ed Eintracht Francoforte si preannuncia ricca di emozioni e significato. Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo per ottenere un risultato positivo e continuare il loro cammino nella prestigiosa Champions League.