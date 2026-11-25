(Adnkronos) – Gli infermieri hanno un ruolo importante per la salute della popolazione. Lo afferma l’85% delle 10.053 persone intervistate nel secondo Rapporto sulle professioni infermieristiche 2026, realizzato dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che è stato presentato oggi al Forum Risk Management di Arezzo.

Rispetto al precedente, questa seconda indagine descrive il rapporto tra cittadini e professione infermieristica da una prospettiva in parte nuova, indagando quale spazio la popolazione immagina per gli infermieri nell’organizzazione dell’assistenza. Emerge che l’assistenza sanitaria dipende anzitutto dal modo in cui si accompagnano le persone nel tempo e dal modo in cui è possibile accedere ai professionisti.

Il livello più elevato di riconoscimento del ruolo infermieristico riguarda il 36% dei giovani tra 18 e 29 anni, contro il 20% degli over 60. Il massimo riconoscimento del ruolo raggiunge il 36% tra chi ha avuto esperienza dell’assistenza infermieristica sia come paziente sia come caregiver, contro il 21% di chi non ha avuto esperienze recenti.

Il 60% degli intervistati – si legge nel report – sarebbe interessato ad avere un infermiere di riferimento che segua nel tempo la propria salute e quella della propria famiglia, il 58% vorrebbe poter richiedere una visita domiciliare da parte di un infermiere e il 48% sarebbe interessato a effettuare una videochiamata con un infermiere in caso di problemi di salute di minore entità.

Con queste premesse non sorprende che il 63% sarebbe felice se un proprio figlio o una propria figlia intraprendesse un percorso di studi per diventare infermiere. Questo dato risulta particolarmente interessante se confrontato con quanto emerso dall’indagine rivolta agli infermieri, nella quale la quota di professionisti che esprime la stessa posizione è molto più bassa, pari al 22%. Questi risultati indicano una buona immagine pubblica della professione infermieristica. Nella stessa direzione va letto il fatto che solo il 44% dei rispondenti concorda con l’affermazione secondo cui il lavoro degli infermieri è riconosciuto e valorizzato dalla società: il dato suggerisce infatti che la popolazione percepisce la necessità di un maggiore riconoscimento sociale del ruolo infermieristico.

Quando il ruolo infermieristico viene messo più direttamente in relazione con quello del medico o con una possibile evoluzione delle responsabilità professionali, emergono maggiori resistenze. Il 65% concorda con l’affermazione secondo cui gli infermieri lavorano solo su indicazione del medico nella cura della malattia. Inoltre, sebbene il 77% riconosca che serva una laurea per fare l’infermiere, rimane una quota non trascurabile di popolazione che esprime disaccordo o incertezza su questo punto. Anche la disponibilità verso forme più avanzate di autonomia infermieristica appare più contenuta: il 49% preferirebbe poter contattare un infermiere per piccoli problemi di salute senza passare dal medico, mentre solo il 39% si fiderebbe se un infermiere potesse prescrivere esami di controllo o vaccini. Il dato più rilevante riguarda però il forte peso attribuito al medico specialista, che aumenta addirittura nella prospettiva desiderata per il futuro (passando dal 19% al 33%). Questo risultato suggerisce che, anche per bisogni di salute a bassa intensità assistenziale, una parte consistente della popolazione identifichi nello specialista il principale punto di riferimento. In questo quadro, se pure il ruolo del medico di medicina generale non risulta ancora pienamente consolidato nelle preferenze espresse dalla popolazione, anche per bisogni di salute minori, appare ancora più difficile immaginare un pieno riconoscimento dell’infermiere come professionista di riferimento per gli stessi bisogni.

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