(Adnkronos) - Anche l'Imu diventa precompilata. La nuova soluzione digitale progettata per semplificare il pagamento dell'imposta e migliorare l'efficienza della riscossione locale è stata presentata al sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino. La nuova piattaform...

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Anche l’Imu diventa precompilata. La nuova soluzione digitale progettata per semplificare il pagamento dell’imposta e migliorare l’efficienza della riscossione locale è stata presentata al sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino. La nuova piattaforma per l’Imposta municipale unica precompilata sarà sviluppata nell’ambito di un progetto condiviso tra le principali amministrazioni coinvolte nella gestione del tributo: Mef, Dipartimento delle Finanze, Agenzia delle Entrate, PagoPa e Anci con il contributo tecnologico di Sogei.

L’imposta municipale propria (Imu) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali – unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente – classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing si legge sul sito del Mef.

E’ stata introdotta nel 2012.

L’Imu deve pagarla il proprietario dell’immobile; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile; il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice; il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Non è dovuta dall’occupante dell’immobile.

L’Imu deve essere versata in due rate. La prima deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno, la seconda – a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata – deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno. Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24 e bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.

La nuova piattaforma consentirà ai contribuenti di visualizzare gli immobili associati al proprio codice fiscale, indicare eventuali agevolazioni previste dalla normativa e ottenere il calcolo automatico dell’imposta dovuta.

Grazie all’integrazione delle informazioni disponibili nelle banche dati pubbliche e ai nuovi strumenti digitali di pagamento, la soluzione contribuirà a rendere più trasparente e immediata la gestione dell’Imu, rafforzando il percorso di innovazione dei servizi fiscali rivolti a cittadini e Comuni.

La piattaforma dovrebbe essere disponibile nel corso del 2027, anche se al momento non è stata comunicata una data precisa per il debutto.

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