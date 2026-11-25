Roma, 25 nov. (askanews) – “Ma dobbiamo essere consapevoli che le leggi, da sole, non bastano. La repressione, in particolare, da sola non può bastare perché arriva dopo, certo può essere un monito, ma arriva dopo. Dobbiamo lavorare perché quella violenza possa essere riconosciuta e prevenuta prima, fermata prima che produca conseguenze irreparabili.

Anche se riconosciamo, certamente, che la certezza della giustizia è indispensabile, se non facciamo questo salto non avremo veramente affrontato la questione”: lo ha affermato il presidente del Senato Ignazio La Russa, prendendo la parola nell’aula di palazzo Madama in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.”Per questo la risposta deve partire dall’educazione, dal cambiamento culturale, dalle famiglie, ma anche e soprattutto forse dalla scuola, dai luoghi di formazione e di aggregazione.

Dobbiamo insegnare ai più giovani, perché ne traggano spunto di comprensione anche i meno giovani, il rispetto dell’altro, il valore della libertà individuale, la capacità di accettare – questo è importante – un rifiuto”.”In conclusione mi rivolgo soprattutto ai senatori, agli uomini: questa è una nostra battaglia. Non è possibile che qualcuno immagini che sia una battaglia delle donne per le donne, lo è certamente, ma è prima di tutto una battaglia di noi uomini”, ha affermato La Russa.