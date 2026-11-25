Stipendi più alti per i giovani, rivalutazione delle pensioni, nuove risorse per la sanità e possibili modifiche allo spalmabonus. Entra nel vivo la discussione sulla manovra 2027, con il governo impegnato a trovare un accordo sulle richieste dei partiti della maggioranza. Le proposte sul tavolo sono numerose, ma le risorse economiche a disposizione restano limitate.

Come riporta La Stampa, il sottosegretario Alfredo Mantovano ha convocato una riunione a Palazzo Chigi per accelerare il confronto sulla legge di Bilancio. Sono circa cinquemila gli emendamenti presentati, ma soltanto una parte arriverà all’esame della commissione Bilancio. L’obiettivo è trovare un’intesa tra le forze politiche senza rallentare il calendario parlamentare.

Stipendi dei giovani, pensioni e sanità: cosa cambia

Una delle proposte su cui sta lavorando Fratelli d’Italia riguarda la riduzione delle tasse sugli stipendi dei lavoratori under 30. Insieme al ministero dell’Economia, il partito sta valutando una misura diversa rispetto all’ipotesi iniziale della flat tax all’1%.

L’idea sarebbe quella di introdurre una detassazione per i giovani neoassunti, con uno sconto fiscale calcolato in base alle fasce di reddito.

In questo modo il beneficio potrebbe variare a seconda dello stipendio percepito. La proposta, però, è ancora in fase di definizione e non sono stati stabiliti tutti i dettagli.

Sul fronte delle pensioni si discute invece della possibilità di garantire la rivalutazione piena degli assegni fino a 3mila euro lordi. La Lega continua a spingere anche per Quota 64, una misura che permetterebbe di andare in pensione a partire dai 64 anni. Il leader del Carroccio Matteo Salvini ha indicato uno stanziamento iniziale di 850 milioni di euro, con l’obiettivo di introdurre la misura dal 2027.

Tra le richieste della maggioranza c’è inoltre un miliardo di euro in più per il fondo sanitario. Si tratta di risorse aggiuntive che servirebbero a sostenere il sistema sanitario e a rispondere alle necessità delle strutture e dei servizi.

Restano aperte anche altre questioni. Una riguarda il possibile taglio agli organici della scuola, che potrebbe essere rinviato oppure cancellato. L’altra è quella dello spalmabonus: il governo sta valutando se eliminare alcune disposizioni oppure alleggerirle, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Condono, affitti e trasporti: il calendario per l’approvazione

Tra i temi ancora da risolvere c’è anche quello del condono. Al momento non è stata raggiunta un’intesa, nonostante il tentativo di arrivare a una proposta condivisa tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Il governo ha inoltre manifestato la disponibilità a valutare nuove risorse per altri interventi. Tra questi ci sono il sostegno alle famiglie che devono pagare l’affitto, il trasporto pubblico e l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità. Anche in questo caso, però, bisognerà capire quali misure potranno essere finanziate e con quali coperture.

La partita si gioca anche sui tempi. Dei circa cinquemila emendamenti presentati, 700 saranno sottoposti all’esame della commissione Bilancio. Di questi, 364 arrivano dai partiti della maggioranza.

L’obiettivo indicato è concludere i lavori in commissione entro il 16 dicembre, per poi portare il testo della manovra nell’Aula della Camera il 18 dicembre. Successivamente il provvedimento dovrà passare al Senato per l’approvazione definitiva.

Un momento importante potrebbe essere il nuovo vertice tra i leader del centrodestra, ipotizzato a margine del Consiglio dei ministri del 25 novembre. L’incontro potrebbe servire a trovare un’intesa sulle principali modifiche richieste dai partiti.

Il problema principale resta però quello delle coperture economiche. Le proposte sono diverse e riguardano giovani, pensionati, sanità, scuola e imprese, ma per trasformarle in interventi concreti sarà necessario individuare le risorse necessarie. Solo dopo un accordo su questo punto sarà possibile capire quali novità entreranno effettivamente nella manovra 2027.