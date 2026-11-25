Finanza e investimenti

A Palazzo Chigi maggioranza e governo discutono come organizzare l'esame della manovra in commissione alla Camera.

Una riunione tra maggioranza e governo è in corso a Palazzo Chigi per definire metodo e programmazione dei lavori sull’esame della manovra in commissione alla Camera.

Chi partecipa al confronto

Secondo quanto si apprende, al tavolo siedono il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

Sono presenti anche i sottosegretari Matilde Siracusano e Paolo Barelli, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo e il sottosegretario Federico Freni.

Alla riunione partecipa inoltre Daria Perrotta, ragioniera generale dello Stato, insieme al presidente della commissione Bilancio Giuseppe Mangialavori, ai capigruppo e ai relatori di maggioranza.

Il nodo del confronto nella maggioranza

Il materiale disponibile riferisce di un nuovo confronto tra i leader della maggioranza, con 100 emendamenti ripescati. Non sono disponibili ulteriori dettagli sul contenuto delle proposte né sugli esiti dell’incontro.