Una riunione tra maggioranza e governo è in corso a Palazzo Chigi per definire metodo e programmazione dei lavori sull’esame della manovra in commissione alla Camera.
Chi partecipa al confronto
Secondo quanto si apprende, al tavolo siedono il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.
Sono presenti anche i sottosegretari Matilde Siracusano e Paolo Barelli, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo e il sottosegretario Federico Freni.
Alla riunione partecipa inoltre Daria Perrotta, ragioniera generale dello Stato, insieme al presidente della commissione Bilancio Giuseppe Mangialavori, ai capigruppo e ai relatori di maggioranza.
Il nodo del confronto nella maggioranza
Il materiale disponibile riferisce di un nuovo confronto tra i leader della maggioranza, con 100 emendamenti ripescati. Non sono disponibili ulteriori dettagli sul contenuto delle proposte né sugli esiti dell’incontro.